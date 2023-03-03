Деруны по-немецки. Рецепт настоящего картоффельпуффер

Картоффельпуффер — почти обычные деруны, но едят их с фруктовым пюре.

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Свой вариант дерунов имеется почти в каждой европейской стране, а в Германии он даже не один. Вот, например, картоффельпуффер — это деруны по-саксонски. Готовят их с некоторыми неожиданными добавками, но главное, пожалуй, не это. Главное — то, что употребляют их в основном со сладкими фруктовыми пюре или джемами — яблочным, грушевым, сливовым. Плюс — еще небольшой ломтик черного хлеба. Такой вот комплект.

Мы готовим картоффельпуффер так, как советует Smak.ua.

Картоффельпуффер — деруны по-немецки

Ингредиенты

картофель — 350 г;

лук — 1;

мускатный орех — 0,25 ч. л.;

яйцо — 1;

манка — 1 ч. л.;

базилик ;

подсолнечное масло ;

соль, перец

Деруны по немецкому (саксонскому) рецепту готовим так. Перетираем картошку на крупной или средней терке (измельчаем в блендере). Перекладываем на марлю, отжимаем в миску максимально возможное количество сока. Пусть отстоится несколько минут — дальше мы жидкость сольем, оставив в миске крахмал.

Выкладываем в эту же емкость отжатый картофель. Добавляем в него мелко тертый лук, яйцо, манку, мускатный орех, базилик, перец. Хорошенько все перемешиваем и уже перед самой жаркой солим.

Выкладываем порции получившейся массы в разогретую сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем с двух сторон до золотистости. Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца. Подаем деруны по-немецки, как уже говорилось, с фруктовым пюре (джемом) и с тонким ломтиком черного хлеба.