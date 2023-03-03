Деруни по-німецьки: рецепт справжнього картоффельпуффер

Картофельпуффер — майже звичайні деруни, але їдять їх із фруктовим пюре.

Related video

Свій варіант дерунів є майже в кожній європейській країні, а в Німеччині він навіть не один. Ось, наприклад, картоффельпуффер — це деруни по-саксонськи. Готують їх із деякими несподіваними добавками, але головне, мабуть, не це. Головне — те, що вживають їх здебільшого з солодкими фруктовими пюре або джемами — яблучним, грушевим, сливовим. Плюс — ще невелика скибочка чорного хліба. Такий комплект.

Ми готуємо картоффельпуффер так, як радить Smak.ua.

Картофельпуффер — деруни по-німецьки

Iнгредiєнти

картопля — 350 г;

цибуля — 1;

мускатний горіх – 0,25 ч. л.;

яйце — 1;

манка — 1 ч. л.;

базилік;

олія ;

сіль перець

Деруни за німецьким (саксонським) рецептом готуємо так. Перетираємо картоплю на великій або середній тертці (подрібнюємо у блендері). Перекладаємо на марлю, віджимаємо в миску максимальну кількість соку. Нехай відстоиться кілька хвилин — далі ми злиємо рідину, залишивши в мисці крохмаль.

Викладаємо в цю ж ємність віджату картоплю. Додаємо дрібно терту цибулю, яйце, манку, мускатний горіх, базилік, перець. Добре все перемішуємо і вже перед жаркою солимо.

Викладаємо порції маси, що вийшла, в розігріту сковороду з олією і обсмажуємо з двох сторін до золотистості. Готові оладки викладаємо на паперові рушники. Подаємо деруни по-німецьки, як уже говорилося, з фруктовим пюре (джемом) і з тонкою скибочкою чорного хліба.