Отличный десерт. Рецепт шоколадного бисквита с кремом и глазурью

Любителям шоколада и какао этот рецепт точно придется по душе.

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Для тех, кто любит шоколадные десерты, шоколада никогда не бывает много. А значит, бисквит с какао – это отличный выбор на праздники, или к чаю. Приготовить его просто, а результат получается очень вкусным.

Рецепт опубликовала фуд-блогер под ником aziza gotovit. И хоть приготовление занимает не так много времени, бисквиту еще нужно дать время настояться в холодильнике.

Шоколадный бисквит с кремом

Для бисквита:

мука — 80 гр;

порошок какао — 30 гр;

разрыхлитель — 1 ч. л;

яйцо — 3 шт;

сахар — 180 гр;

молоко — 50 мл;

масло растительное — 50 мл.

Для глазури:

какао — 40 гр;

сахар — 50 гр;

молоко — 200 мл;

масло сливочное- 20 гр;

Для крема:

сметана — 300 мл;

творожный сыр — 100 гр;

сахарная пудра — 4 ст. л.;

Какао — 1 ст. л.

Смешайте в миске муку, разрыхлитель и порошок какао. В отдельной миске миксером смешайте три яйца с щепоткой соли. Взбивайте, пока масса не станет однородной, после порциями добавляйте сахар, продолжая взбивать. После влейте молоко и растительное масло и снова взбейте миксером. Мучную смесь добавляйте в два приема, каждый раз перемешивая венчиком, чтобы не было комочков.

Форму смажьте сливочным маслом, присыпьте мукой и вылейте в нее тесто. Духовку разогрейте до 170 градусов, выпекайте бисквит около 30 минут. После достаньте и остудите в форме.

Приготовьте глазурь: смешайте какао и сахар, влейте молоко и перемешайте венчиком. Поставьте на огонь и подогревайте, пока все ингредиенты не растворятся. Как только закипит, грейте еще 20 секунд и снимайте с огня. И поставьте остужаться.

Для крема смешайте сметану, творожный сыр и сахарную пудру, перемешайте миксером и добавьте порошок какао.

На бисквит выложите крем и разровняйте, сверху полейте глазурью и отправьте в холодильник пропитываться и застывать хотя бы на полчаса.

Также вы можете приготовить классический торт "Красный бархат".