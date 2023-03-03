Отличный десерт. Рецепт шоколадного бисквита с кремом и глазурью
Любителям шоколада и какао этот рецепт точно придется по душе.
Для тех, кто любит шоколадные десерты, шоколада никогда не бывает много. А значит, бисквит с какао – это отличный выбор на праздники, или к чаю. Приготовить его просто, а результат получается очень вкусным.
Рецепт опубликовала фуд-блогер под ником aziza gotovit. И хоть приготовление занимает не так много времени, бисквиту еще нужно дать время настояться в холодильнике.
Шоколадный бисквит с кремом
Для бисквита:
- мука — 80 гр;
- порошок какао — 30 гр;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- яйцо — 3 шт;
- сахар — 180 гр;
- молоко — 50 мл;
- масло растительное — 50 мл.
Для глазури:
- какао — 40 гр;
- сахар — 50 гр;
- молоко — 200 мл;
- масло сливочное- 20 гр;
Для крема:
- сметана — 300 мл;
- творожный сыр — 100 гр;
- сахарная пудра — 4 ст. л.;
- Какао — 1 ст. л.
Смешайте в миске муку, разрыхлитель и порошок какао. В отдельной миске миксером смешайте три яйца с щепоткой соли. Взбивайте, пока масса не станет однородной, после порциями добавляйте сахар, продолжая взбивать. После влейте молоко и растительное масло и снова взбейте миксером. Мучную смесь добавляйте в два приема, каждый раз перемешивая венчиком, чтобы не было комочков.
Форму смажьте сливочным маслом, присыпьте мукой и вылейте в нее тесто. Духовку разогрейте до 170 градусов, выпекайте бисквит около 30 минут. После достаньте и остудите в форме.
Приготовьте глазурь: смешайте какао и сахар, влейте молоко и перемешайте венчиком. Поставьте на огонь и подогревайте, пока все ингредиенты не растворятся. Как только закипит, грейте еще 20 секунд и снимайте с огня. И поставьте остужаться.
Для крема смешайте сметану, творожный сыр и сахарную пудру, перемешайте миксером и добавьте порошок какао.
На бисквит выложите крем и разровняйте, сверху полейте глазурью и отправьте в холодильник пропитываться и застывать хотя бы на полчаса.
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