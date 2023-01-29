Сладкое искушение. Рецепт торта "Красный бархат"

Контраст красных коржей и белого крема – визитная карточка "Красного бархата".

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Торт "Красный бархат" отличается необычным вкусом, благодаря мягкому воздушному бисквиту яркого насыщенного цвета и нежному, тающему во рту сливочному крему. Готовится он довольно просто, а на праздничном столе ему гарантировано коронное место. Как приготовить этот вкуснейший десерт, рассказали в кулинарном блоге "1000 меню".

Торт "Красный бархат"

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 2,5 стак;

Сахар – 1,5 стак;

Растительное масло – 1,5 стак;

Кефир – 1 стак;

Яйца – 2 шт;

Какао-порошок – 1 ч. л;

Гелевый пищевой краситель – 1 ст. л;

Сода пищевая – 1 ч. л;

Столовый уксус – 1 ч. л;

Соль – 0,5 ч. л;

Ванилин по вкусу.

Для крема:

Сливочный сыр – 450 гр;

Сливочное масло – 225 гр;

Сахарная пудра – 4 ст. л;

Ванилин.

Способ приготовления:

В глубокую миску просеять какао и муку, затем туда же добавить сахар, соль, соду и ванилин. Все перемешать.

Взять еще одну миску, вбить туда яйца, влить часть кефира, нагретого до комнатной температуры, и растительное масло. В оставшийся кефир ввести гелевый краситель и перемешать. Чем больше красителя, тем более насыщенным будет цвет коржей. Стоит учитывать, что после выпечки цвет слегка поблекнет.

Кефир с красителем вылить к остальным жидким ингредиентам, добавить туда уксус и ванильный экстракт (если используется). Все хорошо перемешать и вылить в миску с сухими ингредиентами, снова все перемешать до однородной массы.

Дно формы выстелить пергаментом или фольгой, смазанными растительным маслом. Каждый корж выпекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, по 30 минут. Если все тесто выпекается одним коржом, то держать его 50-60 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой. В целом же, нужно ориентироваться на особенности своей духовки, поскольку время выпечки может быть и больше.

Готовые коржи остудить. Если корж цельный, то разрезать на три части вдоль.

Пока коржи остывают, готовим крем. Лучше всего взять для торта сыр типа "Филадельфии", сливочный или творожный, без добавок. Масло в крем нужно добавлять размягченное, поэтому нужно заранее достать его из холодильника.

Сыр и масло выложить в миску, просеять туда же сахарную пудру и все взбивать миксером на высоких оборотах до тех пор, пока масса не станет пышной и светлой.

Коржи, верх и бока торта хорошо промазать кремом. Украсить верх по своему усмотрению. Можно использовать ягоды, остатки крема и другой декор.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить классический бисквит, а также знаменитый торт "Эстерхази".