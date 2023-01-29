Солодка спокуса. Рецепт торта "Червоний оксамит"

Контраст червоних коржів і білого крему – візитна картка "Червоного оксамиту".

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Торт "Червоний оксамит" відрізняється незвичайним смаком, завдяки м'якому повітряному бісквіту яскравого насиченого кольору та ніжному вершковому крему, що тане в роті. Готується він просто, а на святковому столі йому гарантовано коронне місце. Як приготувати цей смачний десерт, розповіли у кулінарному блозі "1000 меню".

Торт "Червоний оксамит"

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 2,5 скл;

цукор – 1,5 скл;

рослинна олія – 1,5 скл;

кефір — 1 скл;

яйця – 2 шт;

какао-порошок – 1 ч. л;

гелевий харчовий барвник – 1 ст. л;

сода харчова – 1 ч. л;

столовий оцет – 1 ч. л;

сіль – 0,5 ч. л;

ванілін за смаком.

Для крему:

вершковий сир – 450 г;

вершкове масло – 225 г;

цукрова пудра – 4 ст. л;

ванілін.

Спосіб приготування:

У глибоку миску просіяти какао та борошно, потім туди ж додати цукор, сіль, соду та ванілін. Все перемішати.

Взяти ще одну миску, вбити туди яйця, влити частину кефіру, нагрітого до кімнатної температури, й олію. У кефір, що залишився, ввести гелевий барвник і перемішати. Чим більше барвника, тим насиченішим буде колір коржів. Варто враховувати, що після випікання колір злегка стане блідим.

Кефір із барвником вилити до решти рідких інгредієнтів, додати туди оцет та ванільний екстракт (якщо використовується). Все добре перемішати та вилити в миску із сухими інгредієнтами, знову все перемішати до однорідної маси.

Дно форми вистелити пергаментом або фольгою, змащеною олією. Кожен корж випікати у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, по 30 хвилин. Якщо все тісто випікається одним коржем, тримати його 50-60 хвилин, перевіряючи готовність дерев'яною шпажкою. Загалом же потрібно орієнтуватися на особливості своєї духовки, оскільки час випічки може бути і більшим.

Готові коржі остудити. Якщо корж цілісний, то розрізати втричі вздовж.

Поки коржі остигають, готуємо крем. Найкраще взяти для торта сир типу Філадельфії, вершковий або сирний, без добавок. Масло в крем потрібно додавати розм'якшене, тому потрібно заздалегідь дістати його з холодильника.

Сир і масло викласти в миску, просіяти туди ж цукрову пудру і все збивати міксером на високих обертах до тих пір, поки маса не стане пишною і світлою.

Коржі, верх та боки торта добре промазати кремом. Прикрасити верх на свій розсуд. Можна використовувати ягоди, залишки крему та інший декор.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати класичний бісквіт, а також знаменитий торт "Естерхазі".