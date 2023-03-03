Чудовий десерт. Рецепт шоколадного бісквіту з кремом і глазур'ю
Любителям шоколаду й какао цей рецепт точно припаде до душі.
Для тих, хто любить шоколадні десерти, шоколаду ніколи не буває багато. А значить, бісквіт із какао — це чудовий вибір на свята або до чаю. Приготувати його просто, а результат виходить дуже смачним.
Рецепт опублікувала фуд-блогерка під ніком aziza gotovit. І хоча приготування займає не так багато часу, бісквіту ще потрібно дати час настоятися в холодильнику.
Шоколадний бісквіт із кремом
Для бісквіту:
- борошно — 80 гр;
- порошок какао — 30 гр;
- розпушувач — 1 ч.л.;
- яйце — 3 шт.;
- цукор — 180 гр;
- молоко — 50 мл;
- олія рослинна — 50 мл.
Для глазурі:
- какао — 40 гр;
- цукор — 50 гр;
- молоко — 200 мл;
- масло вершкове — 20 гр;
Для крему:
- сметана — 300 мл;
- домашній сир — 100 гр;
- цукрова пудра — 4 ст.л.;
- какао — 1 ст. л.
Змішайте в мисці борошно, розпушувач і порошок какао. В окремій мисці міксером змішайте три яйця з дрікою солі. Збивайте, поки маса не стане однорідною, потім порціями додавайте цукор, продовжуючи збивати. Потім влийте молоко й олію та знову збийте міксером. Борошняну суміш додайте двома заходами, щоразу перемішуючи вінчиком, щоб не було грудочок.
Форму змастіть вершковим маслом, присипте борошном і вилийте тісто. Духовку розігрійте до 170 градусів, випікайте бісквіт близько 30 хвилин. Потім дістаньте й остудіть у формі.
Приготуйте глазур: змішайте какао та цукор, влийте молоко та перемішайте вінчиком. Поставте на вогонь і підігрівайте, доки всі інгредієнти не розчиняться. Як тільки закипить, грійте ще 20 секунд, знімайте з вогню та поставте остуджуватися.
Для крему змішайте сметану, сир і цукрову пудру, перемішайте міксером і додайте порошок какао.
На бісквіт викладіть крем і розрівняйте, зверху полийте глазур'ю та відправте в холодильник просочуватися та застигати хоча б на пів години.
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