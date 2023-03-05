Изысканный десерт быстро и просто: рецепт блинного торта "Тирамису"
Для сборки такого торта лучше использовать кулинарное кольцо, чтобы издлелие получилось ровным и аккуратным.
Тирамису – итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Однако приготовить этот нежнейший десерт можно из блинов, сэкономив время и деньги. Более того, торту можно придать совершенно новую форму, как это показано в кулинарном блоге "Легкие рецепты на каждый день".
Блинный торт "Тирамису"
Ингредиенты:
- молоко – 1 литр;
- мука – 350 гр;
- какао – 50 гр;
- сахар – 2 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- яйца – 4 шт;
- кофе – 50 мл;
- растительное масло – 2 ст. л.
Для крема:
- сыр маскарпоне – 250 гр;
- сахарная пудра – 70 гр;
- кофе – 50 мл;
- коньяк – 2 ст. л
- ваниль или ванилин.
Способ приготовления:
В блендере или миксером сбить все ингредиенты для блинов. Оставить их на 10 минут, а затем пожарить тонкие блинчики на сковороде.
В глубокую миску сложить сыр, сахарную пудру, коньяк, хорошо взбить, чтобы масса стала однородной. В конце добавить 500 мл холодных взбитых сливок, все хорошо перемешать.
Торт лучше собирать, используя кулинарное кольцо. Поставить его на плоское блюдо, на низ положить блин, смазать кремом, и так – до самого конца. Верх и бока торта тоже смазать кремом. Поставить торт на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался. Сверху посыпать какао.
Ранее Фокус писал, как приготовить "Тирамису" без яиц и маскарпоне.