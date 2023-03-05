Изысканный десерт быстро и просто: рецепт блинного торта "Тирамису"

Для сборки такого торта лучше использовать кулинарное кольцо, чтобы издлелие получилось ровным и аккуратным.

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Тирамису – итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Однако приготовить этот нежнейший десерт можно из блинов, сэкономив время и деньги. Более того, торту можно придать совершенно новую форму, как это показано в кулинарном блоге "Легкие рецепты на каждый день".

Блинный торт "Тирамису"

Ингредиенты:

молоко – 1 литр;

мука – 350 гр;

какао – 50 гр;

сахар – 2 ст. л;

соль – 1 ч. л;

яйца – 4 шт;

кофе – 50 мл;

растительное масло – 2 ст. л.

Для крема:

сыр маскарпоне – 250 гр;

сахарная пудра – 70 гр;

кофе – 50 мл;

коньяк – 2 ст. л

ваниль или ванилин.

Способ приготовления:

В блендере или миксером сбить все ингредиенты для блинов. Оставить их на 10 минут, а затем пожарить тонкие блинчики на сковороде.

В глубокую миску сложить сыр, сахарную пудру, коньяк, хорошо взбить, чтобы масса стала однородной. В конце добавить 500 мл холодных взбитых сливок, все хорошо перемешать.

Торт лучше собирать, используя кулинарное кольцо. Поставить его на плоское блюдо, на низ положить блин, смазать кремом, и так – до самого конца. Верх и бока торта тоже смазать кремом. Поставить торт на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался. Сверху посыпать какао.

Ранее Фокус писал, как приготовить "Тирамису" без яиц и маскарпоне.