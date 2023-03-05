Вишуканий десерт швидко і просто: рецепт млинцевого торта "Тірамісу"

Для складання такого торта краще використовувати кулінарне кільце, щоб край вийшов рівним і акуратним.

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Тірамісу — італійський багатошаровий десерт, до складу якого входять сир маскарпоне, кава, курячі яйця, цукор та печиво савоярді. Однак приготувати цей найніжніший десерт можна з млинців, заощадивши час та гроші. Понад те, торту можна надати абсолютно нову форму, як це показано у кулінарному блозі "Легкі рецепти на кожен день".

Млинцевий торт "Тірамісу"

Інгредієнти:

молоко — 1 літр;

борошно — 350 г;

какао — 50 гр;

цукор — 2 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

яйця — 4 шт;

кава — 50 мл;

олія — 2 ст. л.

Для крему:

сир маскарпоне — 250 гр;

цукрова пудра — 70 г;

кава — 50 мл;

коньяк — 2 ст. л

ванілі або ванілін.

Спосіб приготування:

У блендері або міксером збити всі інгредієнти для млинців. Залишити їх на 10 хвилин, а потім посмажити тонкі млинці на сковороді.

У глибоку миску скласти сир, цукрову пудру, коньяк, добре збити, щоб маса стала однорідною. Наприкінці додати 500 мл холодних збитих вершків, добре перемішати.

Торт краще збирати, використовуючи кулінарне кільце. Поставити його на плоску страву, наниз покласти млинець, змастити кремом, і так — до самого кінця. Верх та боки торта теж змастити кремом. Поставити торт на кілька годин у холодильник, щоб він просочився. Зверху посипати какао.

Раніше Фокус писав, як приготувати "Тірамісу" без яєць та маскарпоне.