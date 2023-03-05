"Цезарь" по-домашнему: рецепт любимого салата с оригинальной заправкой

Изюминка этого салата – в способе приготовления заправки.

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"Цезарь" в рейтинге любимых салатов неизменно занимает высокую строчку. Он легкий, питательный и красивый. Приготовление этого блюда занимает не очень много времени, а съедается оно одним из первых. Как сделать такой салат, придав ему новый вкус, рассказала автор блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Салат "Цезарь" по-домашнему

Ингредиенты (на 4 порции):

листья салата – 2 пучка;

куриное филе – 2 шт;

масло – 3-4 ст.л;

помидоры черри – 8 шт;

перепелиные яйца – 10 шт;

сыр пармезан, сухарики – по желанию.

Для заправки:

приправа к салату "Цезарь" – 1 пачка;

майонез – 5 ст. л;

йогурт греческий или натуральный – 3 ст. л;

соль, перец, прованские травы – по вкусу,

растительное масло, в котором жарилась курица.

Способ приготовления:

Перепелиные яйца отварить в кипящей воде на протяжении 5 минут. Куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть солью, перцем и приправами, оставить на некоторое время в холодильнике, чтобы промариновалось. Листья салата помыть, оставить подсушиться.

Далее растительное масло разогреть на сковороде, выложить куриное филе и обжарить с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Готовое мясо выложить на фольгу, плотно обернуть и оставить минут на 20.

Тем временем делаем заправку. В глубокую миску выложить майонез, йогурт, специи, приправу для салата, вылить масло, в котором жарилась курица, а также сок из филе, который собрался в фольге. Все перемешать до однородности. Соус должен быть немного редковат. Если он получился густой, нужно добавить в него ложку или две кипяченой воды.

Последний этап – оформление салата. Листья салата порвать на кусочки, добавить треть соуса, слегка перемешать, чтобы вся зелень пропиталась. Выложить листья на порционные тарелки, сверху выложить порезанное куриное филе, порезанные пополам перепелиные яйца, порезанные дольками или на четыре части помидоры. Каждую порцию полить оставшимся соусом. При желании можно посыпать тертым пармезаном. Выложить сухарики.

Ранее Фокус писал, как приготовить пиццу со вкусом салата "Цезарь".