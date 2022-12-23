Со вкусом знаменитого салата: пошаговый рецепт оригинальной пиццы "Цезарь"

Пицца получается очень мягкой и сытной.

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Любители пиццы делятся на два типа: те, кто любят тонкую и хрустящую корочку, и те, кто обожает мягкое воздушное тесто. Мы предлагаем приготовить пиццу "Цезарь" именно для любителей второго варианта по рецепту из блога djama_food. Она получается очень аппетитной, а начинка делает ее вкус еще более богатым.

Пицца "Цезарь"

Ингредиенты:

Вода (чуть теплая) – 250 мл;

Мука – 400 гр;

Дрожжи сухие – 11 гр;

Сахар – 1 ч. л;

Соль – 1 ч. л с горкой;

Растительное масло – 30 мл;

Манная крупа (для раскатки теста).

Для соуса:

Майонез – 100 гр;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Черный перец – по вкусу.

Сыр моцарелла – 50 гр.

Для начинки:

Куриное филе;

Паприка, сушеный чеснок, соль, перец – по вкусу;

Растительное масло;

Черри;

Листья салата;

Моцарелла.

Способ приготовления:

Просеянную муку смешать с сухими дрожжами, добавить в посуду соль, сахар, теплую воду, растительное масло, замесить тесто. Дать ему постоять 30-40 минут.

Пока тесто поднимается, необходимо сделать соус. Для этого к майонезу добавить чеснок, перец и моцареллу, натертую на мелкой терке, перемешать.

Куриное филе порезать на тонкие слайсы, приправить перцем, сушеным чесноком, паприкой, солью и маслом, обжарить до готовности.

Помидоры порезать пополам, салат порвать руками.

Подошедшее тесто разделить на две части, сформировать пиццы с небольшими бортиками. Смазать каждую соусом, выложить мясо, моцареллу и помидоры и отправить в предварительно разогретую до 220 градусов духовки на 7-10 минут.

В оставшийся соус добавить листья салата, перемешать и выложить на готовую пиццу.

Напомним, как приготовить идеальное тесто для пиццы и испечь американскую пиццу.