Со вкусом знаменитого салата: пошаговый рецепт оригинальной пиццы "Цезарь"
Пицца получается очень мягкой и сытной.
Любители пиццы делятся на два типа: те, кто любят тонкую и хрустящую корочку, и те, кто обожает мягкое воздушное тесто. Мы предлагаем приготовить пиццу "Цезарь" именно для любителей второго варианта по рецепту из блога djama_food. Она получается очень аппетитной, а начинка делает ее вкус еще более богатым.
Пицца "Цезарь"
Ингредиенты:
- Вода (чуть теплая) – 250 мл;
- Мука – 400 гр;
- Дрожжи сухие – 11 гр;
- Сахар – 1 ч. л;
- Соль – 1 ч. л с горкой;
- Растительное масло – 30 мл;
- Манная крупа (для раскатки теста).
Для соуса:
- Майонез – 100 гр;
- Чеснок – 1-2 зубчика;
- Черный перец – по вкусу.
- Сыр моцарелла – 50 гр.
Для начинки:
Куриное филе;
Паприка, сушеный чеснок, соль, перец – по вкусу;
Растительное масло;
Черри;
Листья салата;
Моцарелла.
Способ приготовления:
Просеянную муку смешать с сухими дрожжами, добавить в посуду соль, сахар, теплую воду, растительное масло, замесить тесто. Дать ему постоять 30-40 минут.
Пока тесто поднимается, необходимо сделать соус. Для этого к майонезу добавить чеснок, перец и моцареллу, натертую на мелкой терке, перемешать.
Куриное филе порезать на тонкие слайсы, приправить перцем, сушеным чесноком, паприкой, солью и маслом, обжарить до готовности.
Помидоры порезать пополам, салат порвать руками.
Подошедшее тесто разделить на две части, сформировать пиццы с небольшими бортиками. Смазать каждую соусом, выложить мясо, моцареллу и помидоры и отправить в предварительно разогретую до 220 градусов духовки на 7-10 минут.
В оставшийся соус добавить листья салата, перемешать и выложить на готовую пиццу.
Напомним, как приготовить идеальное тесто для пиццы и испечь американскую пиццу.