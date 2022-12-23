Зі смаком знаменитого салату: покроковий рецепт оригінальної піци "Цезар"

Піца виходить дуже м'якою та поживною.

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Любителі піци діляться на два типи: ті, хто люблять тонку та хрумку скоринку, і ті, хто обожнює м'яке повітряне тісто. Ми пропонуємо приготувати піцу "Цезар" саме для любителів другого варіанту за рецептом із блогу djama_food. Вона виходить дуже апетитною, а начинка робить її смак ще багатшим.

Піца "Цезар"

Інгредієнти:

Вода (трохи тепла) — 250 мл;

Борошно — 400 г;

Дріжджі сухі — 11 г;

Цукор — 1 ч. л;

Сіль — 1 ч. л із гіркою;

Рослинна олія — 30 мл;

Манна крупа (для розкочування тіста).

Для соусу:

Майонез — 100 г;

Часник — 1-2 зубчики;

Чорний перець — до смаку.

Сир моцарела — 50 гр.

Для начинки:

Куряче філе;

Паприка, сушений часник, сіль, перець — до смаку;

Рослинна олія;

Чері;

Листя салату;

Моцарела.

Спосіб приготування:

Просіяне борошно змішати з сухими дріжджами, додати в посуд сіль, цукор, теплу воду, олію, замісити тісто. Дати постояти 30-40 хвилин.

Поки тісто піднімається, потрібно зробити соус. Для цього до майонезу додати часник, перець і моцарелу, натерту на дрібній тертці, перемішати.

Куряче філе порізати на тонкі слайси, приправити перцем, сушеним часником, паприкою, сіллю й олією, обсмажити до готовності.

Помідори нарізати навпіл, салат порвати руками.

Тісто, що підійшло розділити на дві частини, сформувати піци з невеликими бортиками. Змастити кожну соусом, викласти м'ясо, моцарелу та помідори й відправити в попередньо розігріту до 220 градусів духовку на 7-10 хвилин.

У соус, що залишився додати листя салату, перемішати й викласти на готову піцу.

Нагадаємо, як приготувати ідеальне тісто для піци та спекти американську піцу.