Зі смаком знаменитого салату: покроковий рецепт оригінальної піци "Цезар"
Піца виходить дуже м'якою та поживною.
Любителі піци діляться на два типи: ті, хто люблять тонку та хрумку скоринку, і ті, хто обожнює м'яке повітряне тісто. Ми пропонуємо приготувати піцу "Цезар" саме для любителів другого варіанту за рецептом із блогу djama_food. Вона виходить дуже апетитною, а начинка робить її смак ще багатшим.
Піца "Цезар"
Інгредієнти:
- Вода (трохи тепла) — 250 мл;
- Борошно — 400 г;
- Дріжджі сухі — 11 г;
- Цукор — 1 ч. л;
- Сіль — 1 ч. л із гіркою;
- Рослинна олія — 30 мл;
- Манна крупа (для розкочування тіста).
Для соусу:
- Майонез — 100 г;
- Часник — 1-2 зубчики;
- Чорний перець — до смаку.
- Сир моцарела — 50 гр.
Для начинки:
Куряче філе;
Паприка, сушений часник, сіль, перець — до смаку;
Рослинна олія;
Чері;
Листя салату;
Моцарела.
Спосіб приготування:
Просіяне борошно змішати з сухими дріжджами, додати в посуд сіль, цукор, теплу воду, олію, замісити тісто. Дати постояти 30-40 хвилин.
Поки тісто піднімається, потрібно зробити соус. Для цього до майонезу додати часник, перець і моцарелу, натерту на дрібній тертці, перемішати.
Куряче філе порізати на тонкі слайси, приправити перцем, сушеним часником, паприкою, сіллю й олією, обсмажити до готовності.
Помідори нарізати навпіл, салат порвати руками.
Тісто, що підійшло розділити на дві частини, сформувати піци з невеликими бортиками. Змастити кожну соусом, викласти м'ясо, моцарелу та помідори й відправити в попередньо розігріту до 220 градусів духовку на 7-10 хвилин.
У соус, що залишився додати листя салату, перемішати й викласти на готову піцу.
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