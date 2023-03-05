"Цезар" по-домашньому: рецепт улюбленого салату з оригінальною заправкою

Родзинка цього салату — у способі виготовлення заправки.

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"Цезар" у рейтингу улюблених салатів незмінно займає високий рядок. Він легкий, поживний та красивий. Приготування цієї страви займає не дуже багато часу, а з'їдається воно одним із перших. Як зробити такий салат, надавши йому нового смаку, розповіла авторка блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Салат "Цезар" по-домашньому

Інгредієнти (на 4 порції):

листя салату — 2 пучки;

куряче філе — 2 шт;

олія — 3-4 ст.л;

помідори чері — 8 шт;

перепелині яйця — 10 прим;

сир пармезан, сухарики — за бажанням.

Для заправки:

приправа до салату "Цезар" — 1 пачка;

майонез — 5 ст. л;

йогурт грецький чи натуральний — 3 ст. л;

сіль, перець, прованські трави — за смаком,

рослинна олія, в якій смажилася курка.

Спосіб приготування:

Перепелині яйця відварити в окропі протягом 5 хвилин. Куряче філе помити, обсушити паперовим рушником, натерти сіллю, перцем і приправами, залишити на деякий час у холодильнику, щоб промаринували. Листя салату помити, залишити підсушити.

Далі олію розігріти на сковороді, викласти куряче філе і обсмажити з двох сторін до золотистої скоринки на середньому вогні. Готове м'ясо викласти на фольгу, щільно обернути і залишити на 20 хвилин.

Тим часом робимо заправку. У глибоку миску викласти майонез, йогурт, спеції, приправу для салату, вилити олію, в якій смажилася курка, а також філе, що зібрався у фользі. Все перемішати до однорідності. Соус повинен бути трохи рідким. Якщо він вийшов густий, потрібно додати до нього ложку або дві кип'яченої води.

Останній етап — оформлення салату. Листя салату порвати на шматочки, додати третину соусу, трохи перемішати, щоб вся зелень просочилася. Викласти листя на порційні тарілки, зверху викласти порізане філе куряче, порізані навпіл перепелині яйця, порізані часточками або на чотири частини помідори. Кожну порцію полити соусом, що залишився. За бажання можна посипати тертим пармезаном. Викласти сухарики.

Раніше Фокус писав, як приготувати піцу зі смаком салату "Цезар".