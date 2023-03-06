Нелюбимая, но полезная. Как правильно сварить вкусную овсяную кашу

Многие не любят овсянку именно потому что готовили ее неправильно и тогда, конечно, ее вкус оставлял желать лучшего.

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Фраза "овсянка, сэр", уже давно стала крылатой. И многие начинают свой день именно с овсянки. Она полезная, готовится достаточно быстро и в нее можно добавить все, что хочется. Универсальное блюдо.

Но именно из-за добавок овсянка и перестает быть полезной. Потому что многие выбирают овсяные хлопья с добавками вроде сахара, которого там слишком много. Фокус расскажет, как правильно готовить овсянку.

Что такое овсянка

Для начала нужно разобраться, что такое овсянка. В магазинах чаще всего можно найти три вида овсянки. Первый, это цельная крупа. Она самая полезная, но и варится слишком долго: около получаса, так что для завтрака она не слишком подходит.

Второй вид – это хлопья из цельной крупы. Зерна прокатывают прессом без термической обработки. И в результате такую овсянку можно запаривать кипятком, и варится она куда быстрее: около 10 минут.

Третий вид — это пропаренные хлопья, именно те, которые чаще всего и выбирают для завтрака. Их также заливают кипятком, а варятся они не более двух минут. Но у них более высокий гликемический индекс. Это нужно учитывать людям, больным сахарным диабетом.

Как правильно готовить овсянку

Самая полезная овсяная каша – сваренная из крупных хлопьев "Геркулес" длительной варки. Вода, или молоко берется с расчетом 2,5 порции жидкости на 1 порцию хлопьев.

Варится она около 20 минут. Но лучше всего использоваться воду, чтобы избежать лишних калорий. Всякие вкусовые добавки в нее добавляют уже после приготовления.

Если ваш выбор, это самые тонкие хлопья быстрого приготовления, но лучше всего просто заливать их кипятком, накрывать крышкой и дать разбухнуть.

Можно приготовить овсянку и в микроволновке. Просто возьмите хлопья и жидкость в тех же пропорциях, что и для варки на плите и готовьте в микроволновке около трех минут.

Многие готовят овсянку с вечера, просто заливая хлопья молоком, кефиром, йогуртом, или даже соком. Простояв ночь в холодильнике, овсянка будет готова к утру. И она будет полезней вареной, так как не подвергнется термической обработке.

Овсянка для похудения

Если вы хотите приготовить овсяную кашу для похудения, то лучше взять цельное овсяное зерно. В такой овсянке больше витаминов, микроэлементов и клетчатки и ниже гликемический индекс.

Но если варить ее с нуля, то на это уйдет не менее двух часов. На стакан крупы будет нужно взять три стакана воды.

Однако, как это работает с кашами, процесс можно ускорить, если кашу заранее замочить в холодной воде. На один стакан крупы уйдет один стакан воды. Просто оставьте ее в холодильнике на ночь, утром промойте, залейте водой уже из расчета два стакана воды на стакан крупы и варите 40 минут после того, как каша закипит. Чтобы каша была более полезной, соль и сахар в нее добавлять не следует, только оливковое масло, льняное, или любое другое растительное масло. Для завтрака хватит около трех столовых ложек такой каши.

С чем овсянка будет вкуснее

Как бы вы в итоге не приготовили овсянку, есть ее совсем без добавок будет не слишком вкусно. Но заливать ее сливками и засыпать сахаром тоже не следует. Вкусней всего она будет со свежими ягодами, или фруктами. Также в нее можно добавить сушеные фрукты, орехи и мед.

Мед можно заменить кленовым сиропом, или джемом. Можно просто добавить в овсянку ваниль, или корицу, а также любое растительное молоко, вроде кокосового, или миндального.

Если сладкая овсянка вам не слишком нравится, то можно приготовить не десертный вариант. Но в любом случае стоит помнить, что все эти варианты получатся не слишком диетическими. Для несладкой овсянки подойдут сыры, оливковое масло, запеченная тыква, ломтики жареного бекона.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как вкусно приготовить перловку. Еще одну кашу, у которой сложилась не лучшая репутация. Но если соблюдать несколько правил, то она получится очень вкусной.