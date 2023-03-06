Нелюба, але корисна. Як правильно зварити смачну вівсяну кашу

Багато хто не любить вівсянку саме тому, що готували її неправильно і тоді, звичайно, її смак залишав бажати кращого.

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Фраза "вівсянка, сер", вже давно стала крилатою. І багато хто починає свій день саме з вівсянки. Вона корисна, готується досить швидко і до неї можна додати все, що хочеться. Універсальна страва.

Але саме через добавки вівсянка і перестає бути корисною. Тому що багато хто вибирає вівсяні пластівці з добавками на кшталт цукру, якого там занадто багато. Фокус розповість, як правильно готувати вівсянку.

Що таке вівсянка

Спочатку потрібно розібратися, що таке вівсянка. У магазинах найчастіше можна знайти три види вівсянки. Перший, це цілісна крупа. Вона найкорисніша, але й вариться надто довго: близько пів години, тож для сніданку вона не надто підходить.

Другий вид — це пластівці із цільної крупи. Зерна прокочують пресом без термічної обробки. І в результаті таку вівсянку можна запарювати окропом, і вариться вона набагато швидше: близько 10 хвилин.

Третій вид — це пропарені пластівці, саме ті, які найчастіше і вибирають для сніданку. Їх також заливають окропом, а варяться вони не більше двох хвилин. Але вони мають більш високий глікемічний індекс. Це потрібно враховувати людям, хворим на цукровий діабет.

Як правильно готувати вівсянку

Найкорисніша вівсяна каша — зварена з великих пластівців "Геркулес" тривалого варіння. Вода або молоко береться з розрахунком 2,5 порції рідини на 1 порцію пластівців.

Вариться близько 20 хвилин. Але найкраще використовувати воду, щоб уникнути зайвих калорій. Будь-які смакові добавки до неї додають вже після приготування.

Якщо ваш вибір, це найтонші пластівці швидкого приготування, але найкраще просто заливати окропом, накривати кришкою і дати розбухнути.

Можна приготувати вівсянку і в мікрохвильовій печі. Просто візьміть пластівці та рідину в тих же пропорціях, що і для варіння на плиті і готуйте в мікрохвильовій печі близько трьох хвилин.

Багато хто готує вівсянку з вечора, просто заливаючи пластівці молоком, кефіром, йогуртом, або навіть соком. Простоявши ніч у холодильнику, вівсянка буде готова до ранку. І вона буде кориснішою від вареної, оскільки не піддасться термічній обробці.

Вівсянка для схуднення

Якщо ви хочете приготувати вівсяну кашу для схуднення, краще взяти цільне вівсяне зерно. У такій вівсянці більше вітамінів, мікроелементів та клітковини та нижчий глікемічний індекс.

Але якщо варити її з нуля, то на це піде щонайменше дві години. На склянку крупи потрібно взяти три склянки води.

Однак, як це працює з кашами, процес можна прискорити, якщо кашу заздалегідь замочити у холодній воді. На одну склянку крупи піде одна склянка води. Просто залиште її в холодильнику на ніч, вранці промийте, залийте водою вже з розрахунку дві склянки води на склянку крупи і варіть 40 хвилин після того, як каша закипить. Щоб каша була кориснішою, сіль і цукор до неї додавати не слід, тільки оливкова олія, лляна, або будь-яка інша рослинна олія. Для сніданку вистачить близько трьох столових ложок такої каші.

З чим вівсянка буде смачнішою

Як би ви зрештою не приготували вівсянку, їсти її зовсім без добавок буде не дуже смачно. Але заливати її вершками та засипати цукром теж не слід. Найсмачніше вона буде зі свіжими ягодами, або фруктами. Також до неї можна додати сушені фрукти, горіхи та мед.

Мед можна замінити кленовим сиропом або джемом. Можна просто додати у вівсянку ваніль, або корицю, а також будь-яке рослинне молоко, на кшталт кокосового або мигдального.

Якщо солодка вівсянка вам не дуже подобається, можна приготувати не десертний варіант. Але в будь-якому випадку варто пам'ятати, що всі ці варіанти вийдуть не надто дієтичними. Для несолодкої вівсянки підійдуть сири, оливкова олія, запечений гарбуз, скибочки смаженого бекону.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як смачно приготувати перловку. Ще одну кашу, у якої склалася не найкраща репутація. Але якщо дотримуватися кількох правил, то вона вийде дуже смачною.