Сытный завтрак. Как приготовить омлет с тостами в духовке
Это способ приготовления омлета называется "страта", и готовят его в США.
Страта – это традиционное блюдо американской кухни. Оно напоминает одновременно фритатту, омлет и запеканку. Это простое, но вкусное и очень сытное блюдо для всей семьи.
К тому же в него можно добавить все, что вам нравится: больше ветчины, или больше овощей, или вкусных гренок. Именно гренки и делают казалось бы банальный омлет стратой. Так что обязательно попробуйте.
Своим вариантом приготовления этого простого аппетитного блюда поделился одесский фуд-блогер, который пишет под ником "Из Одессы с морковью".
Страта
Ингредиенты:
- Шесть кусков тостового хлеба (или любого белого хлеба, например багета);
- Шесть яиц;
- Ветчина – 200 гр;
- Зеленый лук;
- Молоко – 300 мл;
- Твердый сыр – 100 гр;
- Вустерский соус — 1ст. л. (можно заменить на соевый, или вовсе не добавлять);
- Сливочное масло – 1 ст. л.;
- Растительное масло — 1 ст. л.;
- Соль, немного дижонской горчицы и молотый черный перец.
Для начала разогрейте духовку до 175 градусов. Разогрейте на сковороде смесь растительного и сливочного масла. Можно ограничится только растительным. Хлеб нарежьте небольшими квадратиками и готовьте на масле, пока он не подрумянится на среднем огне. Лучше это делать в чугунной сковороде, которую вы потом со всем содержимым и отправите в духовку.
Добавьте к хлебу нарезанную мелко ветчину и зеленый лук, подрумянивайте в течении минуты. В миске смешайте яйца, молоко натертый на средней терке сыр, вустерский соус, соль, горчицу и черный перец. Перемешайте все венчиком и вылейте поверх хлеба, ветчины и лука. Перемешивать не надо.
Отправьте сковороду в духовку минут на 20. Запекайте, пока верх не подрумянится. Страта готова. Просто нарежьте ее на порции и подавайте.
Это блюдо можно приготовить с любым мясом, хоть с запеченной курицей. Можно вовсе обойтись без мяса, добавив больше сыра, и, например, вареной брокколи, которая осталась от ужина. Горчица и вустерский соус придают страте пикантности и оригинальности вкуса. Но можно обойтись и без них.
Также в духовке можно приготовить вкусный омлет-суфле со сметаной и зеленью.