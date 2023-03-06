Сытный завтрак. Как приготовить омлет с тостами в духовке

Это способ приготовления омлета называется "страта", и готовят его в США.

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Страта – это традиционное блюдо американской кухни. Оно напоминает одновременно фритатту, омлет и запеканку. Это простое, но вкусное и очень сытное блюдо для всей семьи.

К тому же в него можно добавить все, что вам нравится: больше ветчины, или больше овощей, или вкусных гренок. Именно гренки и делают казалось бы банальный омлет стратой. Так что обязательно попробуйте.

Своим вариантом приготовления этого простого аппетитного блюда поделился одесский фуд-блогер, который пишет под ником "Из Одессы с морковью".

Страта

Ингредиенты:

Шесть кусков тостового хлеба (или любого белого хлеба, например багета);

Шесть яиц;

Ветчина – 200 гр;

Зеленый лук;

Молоко – 300 мл;

Твердый сыр – 100 гр;

Вустерский соус — 1ст. л. (можно заменить на соевый, или вовсе не добавлять);

Сливочное масло – 1 ст. л.;

Растительное масло — 1 ст. л.;

Соль, немного дижонской горчицы и молотый черный перец.

Для начала разогрейте духовку до 175 градусов. Разогрейте на сковороде смесь растительного и сливочного масла. Можно ограничится только растительным. Хлеб нарежьте небольшими квадратиками и готовьте на масле, пока он не подрумянится на среднем огне. Лучше это делать в чугунной сковороде, которую вы потом со всем содержимым и отправите в духовку.

Добавьте к хлебу нарезанную мелко ветчину и зеленый лук, подрумянивайте в течении минуты. В миске смешайте яйца, молоко натертый на средней терке сыр, вустерский соус, соль, горчицу и черный перец. Перемешайте все венчиком и вылейте поверх хлеба, ветчины и лука. Перемешивать не надо.

Отправьте сковороду в духовку минут на 20. Запекайте, пока верх не подрумянится. Страта готова. Просто нарежьте ее на порции и подавайте.

Это блюдо можно приготовить с любым мясом, хоть с запеченной курицей. Можно вовсе обойтись без мяса, добавив больше сыра, и, например, вареной брокколи, которая осталась от ужина. Горчица и вустерский соус придают страте пикантности и оригинальности вкуса. Но можно обойтись и без них.

Также в духовке можно приготовить вкусный омлет-суфле со сметаной и зеленью.