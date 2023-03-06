Поживний сніданок. Як приготувати омлет із тостами в духовці

Цей спосіб приготування омлету називається страта, і готують його в США.

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Страта — це традиційна страва американської кухні. Вона нагадує одночасно фритату, омлет і запіканку. Це проста, але смачна й дуже поживна страва для всієї родини.

До того ж до неї можна додати все, що вам подобається: більше шинки, або більше овочів, або смачних грінок. Саме грінки й роблять начебто банальний омлет стратою. Тож обов'язково спробуйте.

Своїм варіантом приготування цієї простої апетитної страви поділився одеський фуд-блогер, який пише під ніком "Из Одессы с морковью".

Страта

Інгредієнти:

Шість шматків тостового хліба (або будь-якого білого хліба, наприклад, багета);

Шість яєць;

Шинка — 200 гр;

Зелена цибуля;

Молоко — 300 мл;

Твердий сир — 100 гр;

Вустерський соус — 1ст. л. (можна замінити на соєвий або зовсім не додавати);

Вершкове масло — 1 ст. л.;

Рослинна олія — 1 ст. л.;

Сіль, трохи діжонської гірчиці та мелений чорний перець.

Спочатку розігрійте духовку до 175 градусів. Розігрійте на сковороді суміш рослинної олії та вершкового масла. Можна обмежитися лише олією. Хліб наріжте невеликими квадратиками та готуйте на олії, доки він не підрум'яниться, на середньому вогні. Краще це робити в чавунній сковороді, яку ви потім із усім вмістом і відправите в духовку.

Додайте до хліба дрібно нарізану шинку та зелену цибулю, підрум'янюйте протягом хвилини. У мисці змішайте яйця, молоко натертий на середній тертці сир, вустерський соус, сіль, гірчицю та чорний перець. Перемішайте все вінчиком і вилийте поверх хліба, шинки та цибулі. Перемішувати не треба.

Відправте сковороду в духовку на 20 хвилин. Запікайте, поки верх не підрум'яниться. Страта готова. Просто наріжте її на порції та подавайте.

Цю страву можна приготувати з будь-яким м'ясом, хоч із запеченою куркою. Можна зовсім обійтися без м'яса, додавши більше сиру та, наприклад, вареної броколі, що залишилася від вечері. Гірчиця та вустерський соус надають страті пікантності й оригінальності смаку. Але можна обійтися без них.

Також у духовці можна приготувати смачний омлет-суфле зі сметаною та зеленню.