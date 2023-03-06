Идеальный ужин: рыбные стейки с овощами за 20 минут (видео)

Для лучшего вкуса к рыбе можно добавить веточки розмарина.

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Если вы не знаете, что вкусного и полезного приготовить на ужин для домочадцев, рекомендуем воспользоваться рецептом из блога "Легкие рецепты для всей семьи" и порадовать близких стейками из красной рыбы с овощами. Блюдо очень питательное, но идеально и для тех, кто соблюдает пост или диету. Оно готовится очень быстро, достаточно всего около 20 минут.

Стейки из красной рыбы

Ингредиенты:

стейки красной рыбы (лосось, семга или форель);

помидоры черри;

цукини;

чеснок;

лимон;

оливковое масло;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

Стейки помыть, высушить бумажным полотенцем, овощи порезать по своему усмотрению. Кроме перечисленных, можно также взять красный лук и морковь, а также веточки розмарина.

В форму для запекания, застеленную пергаментной бумагой, сложить стейки и овощи, сверху выложить раздавленный ребром ножа чеснок, полить оливковым маслом и посыпать солью. Специи – по желанию.

Отправить рыбу с овощами в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут, в зависимости от размера рыбы.

Готовую рыбу можно подавать с запеченными овощами, легким салатом или любимым гарниром.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить слабосоленую красную рыбу по рецепту Евгения Клопотенко.