Идеальный ужин: рыбные стейки с овощами за 20 минут (видео)
Для лучшего вкуса к рыбе можно добавить веточки розмарина.
Если вы не знаете, что вкусного и полезного приготовить на ужин для домочадцев, рекомендуем воспользоваться рецептом из блога "Легкие рецепты для всей семьи" и порадовать близких стейками из красной рыбы с овощами. Блюдо очень питательное, но идеально и для тех, кто соблюдает пост или диету. Оно готовится очень быстро, достаточно всего около 20 минут.
Стейки из красной рыбы
Ингредиенты:
- стейки красной рыбы (лосось, семга или форель);
- помидоры черри;
- цукини;
- чеснок;
- лимон;
- оливковое масло;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления:
Стейки помыть, высушить бумажным полотенцем, овощи порезать по своему усмотрению. Кроме перечисленных, можно также взять красный лук и морковь, а также веточки розмарина.
В форму для запекания, застеленную пергаментной бумагой, сложить стейки и овощи, сверху выложить раздавленный ребром ножа чеснок, полить оливковым маслом и посыпать солью. Специи – по желанию.
Отправить рыбу с овощами в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут, в зависимости от размера рыбы.
Готовую рыбу можно подавать с запеченными овощами, легким салатом или любимым гарниром.
Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить слабосоленую красную рыбу по рецепту Евгения Клопотенко.