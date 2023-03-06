Ідеальна вечеря: рибні стейки з овочами за 20 хвилин (відео)

Для кращого смаку риби можна додати гілочки розмарину.

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Якщо ви не знаєте, що смачного та корисного приготувати на вечерю для домочадців, рекомендуємо скористатися рецептом із блогу "Легкі рецепти для всієї родини" та порадувати близьких стейками з червоної риби з овочами. Страва дуже поживна, але ідеальна й для тих, хто дотримується посту або дієти. Вона готується дуже швидко, досить близько 20 хвилин.

Стейки з червоної риби

Інгредієнти:

стейки червоної риби (лосось, сьомга чи форель);

помідори чері;

цукіні;

часник;

лимон;

оливкова олія;

сіль і спеції до смаку.

Спосіб приготування:

Стейки помити, висушити паперовим рушником, овочі порізати на власний розсуд. Крім перерахованих, можна також взяти червону цибулю та моркву, а також гілочки розмарину.

У форму для запікання, застелену пергаментним папером, скласти стейки й овочі, зверху викласти розчавлений рубом ножа часник, полити оливковою олією та посипати сіллю. Спеції — за бажанням.

Відправити рибу з овочами в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 10-15 хвилин, залежно від розміру риби.

Готову рибу можна подавати із запеченими овочами, легким салатом чи улюбленим гарніром.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати слабосолону червону рибу за рецептом Євгена Клопотенка.