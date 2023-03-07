Очень вкусно. Как приготовить деруны по-еврейски

Не удивляйтесь, но у евреев латекс — это картофельные оладьи!

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Латекс — так называются деруны по-еврейски. Эти картофельные оладьи с богатым вкусом и нарядным соусом с удовольствием едят на хануку. Но, конечно, их можно употреблять и просто так, в любое время. Знатоки из 1000.menu рекомендуют подавать латекс со сметанно-икорным соусом.

Латекс — деруны по-еврейски

Ингредиенты

картошка — 1 кг;

сметана — 80 г;

мука — 80 г;

растительное масло;

соль

Деруны по-еврейски делаются так. Очищенный картофель натираем на средней терке, выкладываем в дуршлаг и оставляем на полчаса, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем картофель отжимаем в миску, окончательно избавляя от влаги. Из миски сливаем жидкость, оставляя скопившийся на дне крахмал.

В отдельной емкости смешиваем натертый картофель, муку, крахмал и соль. Добавляем сметану и хорошенько все перемешиваем. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на нее порции картофельной массы, формируя оладьи. Готовим небольшими порциями, обжаривая с обеих сторон до золотистости.

Обжаренные латекс кладем на противень или в форму для запекания, отправляем в духовку, разогретую до 100 градусов, на 7-10 минут. Деруны по-еврейски подаем горячими, поливая соусом (в идеале — сметанно-икорным).