Дуже смачно. Як приготувати деруни по-єврейськи
Не дивуйтеся, але у євреїв латекс – це картопляні оладки!
Латекс — так називаються деруни по-єврейськи. Ці картопляні оладки з багатим смаком та ошатним соусом із задоволенням їдять на хануку. Але, звичайно, їх можна вживати і просто так, у будь-який час. Знавці з 1000.menu рекомендують подавати латекс зі сметанно-ікорним соусом.
Латекс — деруни по-єврейськи
Iнгредiєнти
- картопля — 1 кг;
- сметана — 80 г;
- борошно — 80 г;
- олія;
- сіль
Деруни по-єврейськи робляться так. Очищену картоплю натираємо на середній тертці, викладаємо в друшляк і залишаємо на півгодини, щоб стекла зайва рідина. Потім картопля віджимаємо в миску, остаточно позбавляючи вологи. З миски зливаємо рідину, залишаючи крохмаль, що скупчився на дні.
В окремій ємності змішуємо натерту картоплю, борошно, крохмаль та сіль. Додаємо сметану і добре все перемішуємо. Розігріваємо сковороду з олією. Викладаємо на неї порції картопляної маси, формуючи оладки. Готуємо невеликими порціями, обсмажуючи по обидва боки до золотистості.
Обсмаженi латекс кладемо на лист або у форму для запікання, відправляємо в духовку, розігріту до 100 градусів, на 7-10 хвилин. Деруни по-єврейськи подаємо гарячими, поливаючи соусом (в ідеалі – сметанно-ікорним).