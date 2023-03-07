Дуже смачно. Як приготувати деруни по-єврейськи

Не дивуйтеся, але у євреїв латекс – це картопляні оладки!

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Латекс — так називаються деруни по-єврейськи. Ці картопляні оладки з багатим смаком та ошатним соусом із задоволенням їдять на хануку. Але, звичайно, їх можна вживати і просто так, у будь-який час. Знавці з 1000.menu рекомендують подавати латекс зі сметанно-ікорним соусом.

Латекс — деруни по-єврейськи

Iнгредiєнти

картопля — 1 кг;

сметана — 80 г;

борошно — 80 г;

олія;

сіль

Деруни по-єврейськи робляться так. Очищену картоплю натираємо на середній тертці, викладаємо в друшляк і залишаємо на півгодини, щоб стекла зайва рідина. Потім картопля віджимаємо в миску, остаточно позбавляючи вологи. З миски зливаємо рідину, залишаючи крохмаль, що скупчився на дні.

В окремій ємності змішуємо натерту картоплю, борошно, крохмаль та сіль. Додаємо сметану і добре все перемішуємо. Розігріваємо сковороду з олією. Викладаємо на неї порції картопляної маси, формуючи оладки. Готуємо невеликими порціями, обсмажуючи по обидва боки до золотистості.

Обсмаженi латекс кладемо на лист або у форму для запікання, відправляємо в духовку, розігріту до 100 градусів, на 7-10 хвилин. Деруни по-єврейськи подаємо гарячими, поливаючи соусом (в ідеалі – сметанно-ікорним).