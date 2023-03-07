Когда лень делать котлеты. Рецепт мясного хлеба с грибами

Универсальное блюдо из фарша, которое готовится куда быстрее, чем котлеты.

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Из мясного фарша можно приготовить котлеты, можно фрикадельки, или тефтели, но когда нет времени, или просто не хочется лепить порционные блюда, можно просто приготовить мясной хлеб.

Ингредиенты в нем те же самые, что и в котлетах, но его также можно дополнить так, как вам хочется: добавить вареное вкрутую яйцо, причем запечь его целиком, чтобы при разрезе получались красивые ломтики, или добавить сладкий перец, оливки, или вяленые помидоры.

Фокус расскажет, как приготовить вкусный мясной хлеб с шампиньонами. Фарш можно брать другой, не только тот, что указан в рецепте. Мясной хлеб можно приготовить из любого вида мяса и сочетать эти виды так, как вам будет удобно.

Мясной хлеб с шампиньонами

Ингредиенты:

Говяжий фарш — 400 гр;

Куриный фарш — 500 гр;

Шампиньоны — 200 гр;

Три куска белого хлеба, или батона;

Молоко — 150 мл;

Одна большая луковица

Одно яйцо;

Тимьян, растительное масло, молотая паприка, соль, черный молотый перец.

Ломтики белого хлеба, или батона (необязательно брать свежий, можно взять и тот, что уже начал черстветь), замочите в молоке. Срезать корочки при этом, или нет – на ваш выбор.

Лук нарежьте помельче, шампиньоны нарежьте ломтиками. К слову, можно взять и любые другие грибы, даже лесные, если у вас есть. Тогда мясной хлеб приобретет более грибной аромат.

Лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте грибы и также поджарьте, пока не зарумянятся. Добавьте тимьян, — свежий, или сушеный, — и паприку. Смешайте фарш с размоченным в молоке хлебом, добавьте жареный лук с грибами. Приправьте фарш солью и перцем.

В идеале лучше запекать мясной хлеб в продолговатой форме, чтобы готовым он напоминал хлеб-кирпичик. Но если такой формы нет, запекать можете хоть в круглой, или вовсе сформировать "батон" на противне. Предварительно смажьте форму маслом, или выстелите пергаментом.

Запекайте мясной хлеб в разогретой до 160 градусов духовке около 45 минут. После накройте фольгой и оставьте еще минут на 15.

Мясной хлеб хорош и горячим и холодным. И подавать его лучше всего с картофельным пюре. Как приготовить вкусное пюре, Фокус рассказывал ранее.