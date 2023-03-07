Коли ліньки робити котлети. Рецепт м'ясного хліба з грибами

Універсальна страва з фаршу, яку приготувати набагато швидше, ніж котлети.

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Із м'ясного фаршу можна приготувати котлети, можна фрикадельки або тефтелі, але коли немає часу або просто не хочеться ліпити порційні страви, можна просто приготувати м'ясний хліб.

Інгредієнти в ньому ті самі, що і в котлетах, але його також можна доповнити так, як вам хочеться: додати круте варене яйце, до того ж запекти його цілком, щоб під час розрізання виходили красиві скибочки, або додати солодкий перець, оливки чи в'ялені помідори.

Фокус розповість, як приготувати смачний м'ясний хліб із печерицями. Фарш можна брати інший, не лише той, що вказаний у рецепті. М'ясний хліб можна приготувати з будь-якого виду м'яса та поєднувати ці види так, як вам буде зручно.

М'ясний хліб із печерицями

Інгредієнти:

Яловичий фарш — 400 гр;

Курячий фарш — 500 гр;

Печериці — 200 гр;

Три шматки білого хліба або батона;

Молоко — 150 мл;

Одна велика цибулина;

Одне яйце;

Чебрець, олія, мелена паприка, сіль, чорний мелений перець.

Скибочки білого хліба або батона (необов'язково брати свіжий, можна взяти і той, що вже почав черствіти), замочіть у молоці. Зрізати скоринки чи ні — на ваш вибір.

Цибулю наріжте дрібніше, печериці наріжте скибочками. До речі, можна взяти будь-які інші гриби, навіть лісові, якщо у вас є. Тоді м'ясний хліб отримає грибніший аромат.

Цибулю обсмажте на олії до золотистого кольору, додайте гриби й також підсмажте, поки не зарум'яняться. Додайте чебрець, свіжий або сушений, і паприку. Змішайте фарш із розмоченим у молоці хлібом, додайте смажену цибулю з грибами. Приправте фарш сіллю та перцем.

В ідеалі краще запікати м'ясний хліб у довгастій формі, щоб готовим він нагадував хліб-цеглинку. Але якщо такої форми немає, запікати можете хоч у круглій або й зовсім сформувати "батон" на деку. Попередньо змастіть форму олією або вистеліть пергаментом.

Запікайте м'ясний хліб у розігрітій до 160 градусів духовці близько 45 хвилин. Після цього накрийте фольгою та залиште ще хвилин на 15.

М'ясний хліб гарний і гарячим, і холодним. І подавати його найкраще з картопляним пюре. Як приготувати смачне пюре, Фокус розповідав раніше.