Как приготовить картофельные зразы с яйцом

Зразы в этом исполнении — это не сплошная котлетка, а гнезда, в которых размещаются яичницы.

Related video

Приготовить картофельные зразы можно по-разному. Вот вариант, который предлагает известный ресурс Recept.ua. В нем, кроме картофеля, участвуют яйца, сыр, грудинка и сушеные помидоры. А главное — необычная форма: не котлетки, а гнезда, в которых, собственно, и размещаются яйца.

Зразы с яйцами

Ингредиенты

картошка — 800 г;

грудинка — 100 г;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

сыр твердый — 50 г;

яйцо — 5 ;

помидор сушеный;

зелень;

соль, перец

Зразы с яйцом начинаем с того, что копченый бекон или грудинку нарезаем небольшими кусочками и, помешивая, жарим на сковороде минут 10. Жир должен полностью вытопиться, а грудинка (бекон) — стать золотистой.

Предварительно отваренную картошку расталкиваем в пюре. Добавляем в него грудинку, панировочные сухари, соль и перец. Вымытую зелень мелко рубим и отправляем туда же. Натираем сыр и добавляем в общую массу. Перемешиваем до однородности. Формируем плоские круглые котлетки, выкладываем на застеленный пергаментом противень. Дном стакана продавливаем выемки, вбиваем туда яйца и присыпаем сверху сушеными помидорами. Отправляем противень со зразами в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

По истечении 15 минут зразы вынимаем, остужаем — и наслаждаемся!