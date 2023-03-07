Як приготувати картопляні зрази з яйцем
Зрази в цьому виконанні — це не суцільна котлетка, а гнізда, в яких розміщуються яєчня.
Приготувати картопляні зрази можна по-різному. Ось варіант, який пропонує відомий ресурс Recept.ua. У ньому, крім картоплі, беруть участь яйця, сир, грудинка та сушені помідори. А головне — незвичайна форма: не котлетки, а гнізда, в яких і розміщуються яйця.
Зрази з яйцями
Iнгредiєнти
- картопля — 800 г;
- грудинка — 100 г;
- панірувальні сухарі — 3 ст. л.;
- сир твердий — 50 г;
- яйце — 5;
- помідор сушений;
- зелень;
- сіль перець
Зрази з яйцем починаємо з того, що копчений бекон або грудинку нарізаємо невеликими шматочками і, помішуючи, смажимо на сковороді хвилин 10. Жир повинен повністю витопитися, а грудинка (бекон) стати золотистою.
Попередньо відварену картоплю розштовхуємо в пюре. Додаємо грудинку, панірувальні сухарі, сіль та перець. Вимиту зелень дрібно рубаємо і відправляємо туди ж. Натираємо сир і додаємо у загальну масу. Перемішуємо до однорідності. Формуємо плоскі круглі котлетки, викладаємо на застелений пергаментом лист. Дном склянки продавлюємо виїмки, вбиваємо туди яйця і зверху присипаємо сушеними помідорами. Відправляємо лист з зразами в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.
Через 15 хвилин зрази виймаємо, остуджуємо — і насолоджуємося!