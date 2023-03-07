Як приготувати картопляні зрази з яйцем

Зрази в цьому виконанні — це не суцільна котлетка, а гнізда, в яких розміщуються яєчня.

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Приготувати картопляні зрази можна по-різному. Ось варіант, який пропонує відомий ресурс Recept.ua. У ньому, крім картоплі, беруть участь яйця, сир, грудинка та сушені помідори. А головне — незвичайна форма: не котлетки, а гнізда, в яких і розміщуються яйця.

Зрази з яйцями

Iнгредiєнти

картопля — 800 г;

грудинка — 100 г;

панірувальні сухарі — 3 ст. л.;

сир твердий — 50 г;

яйце — 5;

помідор сушений;

зелень;

сіль перець

Зрази з яйцем починаємо з того, що копчений бекон або грудинку нарізаємо невеликими шматочками і, помішуючи, смажимо на сковороді хвилин 10. Жир повинен повністю витопитися, а грудинка (бекон) стати золотистою.

Попередньо відварену картоплю розштовхуємо в пюре. Додаємо грудинку, панірувальні сухарі, сіль та перець. Вимиту зелень дрібно рубаємо і відправляємо туди ж. Натираємо сир і додаємо у загальну масу. Перемішуємо до однорідності. Формуємо плоскі круглі котлетки, викладаємо на застелений пергаментом лист. Дном склянки продавлюємо виїмки, вбиваємо туди яйця і зверху присипаємо сушеними помідорами. Відправляємо лист з зразами в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Через 15 хвилин зрази виймаємо, остуджуємо — і насолоджуємося!