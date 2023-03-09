Настоящая проверка. Как приготовить деруны по-швейцарски

Приготовление блюда, в котором одна лишь картошка, считалось в Швейцарии проверкой хозяйки.

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Дерун по-швейцарски (решти) — это не отдельные картофельные оладьи, а один большой блин. Ну, так у них принято. Блюдо очень простое, кроме картошки, в нем практически нет, но приготовить его тоже надо уметь — и с давних времен у них там хорошей хозяйкой считается именно та, которая умеет быстро и ловко приготовить хороший, поджаристый решти с хрустящей корочкой. Готовим его по рецепту Shuba.life.

Деруны по-швейцарски (решти)

Ингредиенты:

картофель — 8;

масло сливочное — 4 ст. л.;

масло растительное;

соль

Чтобы приготовить швейцарские деруны по классике, берем 8 картофелин. Отвариваем их в мундире, очищаем и трем на терке. Можно готовить решти и из сырого картофеля, но на это нужно гораздо больше времени и сил. Солим и перчим.

Разогреваем сливочное масло на сковороде и выкладываем натертый картофель в три слоя. Каждый слой поливаем растопленным сливочным маслом. Жарим до корочки с обеих сторон. Когда вы видите, что корочка достигла оптимального состояния — выключаем, выкладываем на тарелку и подаем дерун по-швейцарски к столу.