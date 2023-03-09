Справжня перевірка. Як приготувати деруни по-швейцарськи

Приготування страви, в якій тільки картопля, вважалося в Швейцарії перевіркою господині.

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Дерун по-швейцарськи (рештi) — це не окремі картопляні оладки, а один великий млинець. Ну так у них прийнято. Страва дуже проста, крім картоплі, в ній практично нiчого бiльш немає, але приготувати її теж треба вміти — і з давніх-давен у них там гарною господинею вважається саме та, яка вміє швидко і спритно приготувати хороший, піджаристий решти з хрусткою скоринкою. Готуємо його за рецептом Shuba.life.

Деруни по-швейцарськи (рештi)

Інгредієнти:

картопля — 8;

масло вершкове — 4 ст. л.;

масло рослинне;

сіль

Щоб приготувати швейцарські деруни за класикою, беремо 8 картоплин. Відварюємо їх у мундирі, очищаємо та тремо на тертці. Можна готувати решти і з сирої картоплі, але на це потрібно набагато більше часу та сил. Солимо і перчимо.

Розігріваємо вершкове масло на сковороді і викладаємо натерту картоплю в три шари. Кожен шар поливаємо розтопленим вершковим маслом. Смажимо до скоринки з обох боків. Коли ви бачите, що скоринка досягла оптимального стану — вимикаємо огонь, викладаємо на тарілку і подаємо дерун швейцарський до столу.