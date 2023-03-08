Жареная картошка по-японски: рецепт оригинального простого блюда

Японцы жарят картошку по-своему — конечно же, с соевым соусом и рисовой мукой

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Жареный картофель по-японски изобретатель блюда назвал "Хиросима" — за взрывные качества соевого соуса в процессе приготовления. Рецептом с нами делится кулинарный блогер дядя Женя, который пишет: "Это очень простое блюдо, но с вывертом, готовится на скорую руку, запоминается навсегда".

Жареный картофель по-японски

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

соевый соус — 4-5 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

рисовая мука;

растительное масло;

зелень

Начинаем приготовление картофеля по-японски с самого простого. Наливаем в емкость 4-5 столовых ложек соевого соуса, добавляем туда 3 зубчика мелко измельченного чеснока и оставляем примерно на полчаса. Далее. Берем полкило картофеля. Очищаем их, бросаем в кипящую воду и оставляем вариться. Минут через 10, слегка недоварив, снимаем с огня. Разрезаем на доли – не слишком мелкие. Мельчить никак нельзя — иначе не получится нужный вкусовой эффект.

Обваливаем недоваренную картошку в рисовой муке (впрочем, можно в любой). Разогреваем сковороду, покрываем ее слоем растительного масла, высыпаем туда картошку. Слегка обжариваем со всех сторон. И вот тут наступает "момент Хиросимы" — мы добавляем в сковороду соевый соус с чесноком. Ядерная смесь тут же начинает стрелять в воздух. Чтобы прекратить эту "стрельбу", накрываем сковороду крышкой и ждем 5 минут. Солить не нужно, специи излишни — соевый соус сам по себе даст картошке все это.

Выключаем огонь и даем блюду еще чуть настояться. Через 5 минут добавляем зелень – японскую, а если нет, что угодно, например, базилик. Вот и все — жареный картофель по-японски готов!