Смажена картопля по-японськи: рецепт оригінальної простої страви

Японці смажать картоплю по-своєму — звичайно ж, із соєвим соусом та рисовим борошном

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Смажену картоплю по-японськи винахідник страви назвав "Хіросіма" — за вибухові якості соєвого соусу в процесі приготування. Рецептом з нами ділиться кулінарний блогер дядько Женя, який пише: "Це дуже проста страва, але з вивертом, готується нашвидкуруч, запам'ятовується назавжди".

Смажена картопля по-японськи

Інгредієнти:

картопля — 500 г;

соєвий соус — 4-5 ст. л.;

часник — 3 зубчики;

рисова мука;

олія;

зелень

Починаємо приготування картоплі по-японськи з найпростішого. Наливаємо в ємність 4-5 столових ложок соєвого соусу, додаємо туди 3 зубчики подрібненого часнику дрібно і залишаємо приблизно на півгодини. Далі. Беремо півкіло картоплі. Очищаємо, кидаємо в киплячу воду та залишаємо варитися. Хвилин через 10, трохи недоваривши, знімаємо з вогню. Розрізаємо на частки – не надто дрібні. Дрібнити ніяк не можна — інакше не вийде потрібний смаковий ефект.

Обвалюємо недоварену картоплю в рисовому борошні (втім, можна в будь-якому). Розігріваємо сковороду, покриваємо її шаром олії, висипаємо туди картоплю. Злегка обсмажуємо з усіх боків. І ось тут настає "момент Хіросіми" — ми додаємо в сковороду соєвий соус із часником. Ядерна суміш відразу починає стріляти в повітря. Щоб припинити цю "стрілянину", накриваємо сковороду кришкою і чекаємо на 5 хвилин. Солити не потрібно, спеції зайві — соєвий соус сам по собі дасть картоплі все це.

Вимикаємо вогонь і даємо страві трохи настоятися. Через 5 хвилин додаємо зелень — японську, а якщо ні, що завгодно, наприклад, базилік. От і все — смажена картопля по-японськи готова!