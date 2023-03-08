Вкусный десерт. Рецепт шоколадных чизкейков без выпечки

Все любят чизкейки, но можно улучшить любой рецепт, например приготовив не один большой чизкейк, а много маленьких мини-чизкейков-капкейков.

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Чизкейк считается традиционным американским десертом. Там даже существует свой фирменный чизкейк — Чизкейк Нью Йорк. Этот десерт очень напоминает украинский десерт – Львовский сырник. Так что часто рецепт адаптируют под наши реалии, используя творог вместо творожного сыра.

Сейчас чизкейки делают с чем угодно, начиная от экзотического матча, и заканчивая шоколадом. Вот шоколадный чизкейк без выпечки, как его готовят в Великобритании, Фокус и предлагает приготовить. Маленькие чизкейки с шоколадом точно вас порадуют и на 8 марта и в любой другой день.

Шоколадные мини-чизкейки без выпечки

Ингредиенты:

Творожный сыр — 500 гр;

Черный шоколад — 100 гр;

Мед — 60 гр;

Сливочное масло — 50 гр;

Желатин — 8 гр;

Для основы:

Сухое сдобное печенье — 80 гр;

Грецкие орехи, или миндаль — 50 гр;

Сливочное масло — 60 гр.

Печенье измельчите в блендере, или как вам удобно. Также измельчите орехи и добавьте к крошке из печенья. Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте.

Разложите "тесто" в силиконовые формочки и сформируйте донышко и стенки для будущих чизкейков. Поставьте формочки в холодильник, чтобы тесто застыло.

Теперь время готовить начинку. Шоколад растопите в микроволновой печи или на водяной бане. Добавьте растопленный на водяной бане желатин, добавьте разогретый в микроволновке мед и мягкое сливочное масло. Перемешайте. Полученную смесь смешайте с творожным сыром и перемешайте погружным блендером, чтобы масса стала однородной. Наполните начинкой формочки и отправьте в холодильник минимум на три часа.

Также вы можете приготовить вкуснейший творожный торт с лаймом. Или адаптировать и этот рецепт под мини-формат.