Смачний десерт. Рецепт шоколадних чизкейків без випічки

Усі люблять чизкейки, але можна покращити будь-який рецепт, наприклад, приготувавши не один великий чизкейк, а багато маленьких мінічизкейків-капкейків.

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Чизкейк вважається традиційним американським десертом. Там навіть існує свій фірмовий чизкейк — "Чизкейк Нью-Йорк". Цей десерт дуже схожий на український десерт — львівський сирник. Так що часто рецепт адаптують під наші реалії, використовуючи домашній сир замість сиру.

Зараз чизкейки роблять із будь-чим, починаючи від екзотичної матчі та закінчуючи шоколадом. Ось шоколадний чизкейк без випічки, як його готують у Великій Британії, Фокус і пропонує приготувати. Маленькі чизкейки з шоколадом точно вас порадують і на 8 березня, і будь-якого дня.

Шоколадні мінічизкейки без випічки

Інгредієнти:

Домашній сир — 500 гр;

Чорний шоколад — 100 гр;

Мед — 60 гр;

Вершкове масло — 50 гр;

Желатин — 8 гр.

Для основи:

Сухе здобне печиво — 80 гр;

Волоські горіхи або мигдаль — 50 гр;

Вершкове масло — 60 гр.

Печиво подрібніть у блендері або як вам зручно. Також подрібніть горіхи й додайте до крихти з печива. Додайте м'яке вершкове масло та перемішайте.

Розкладіть "тісто" в силіконові форми та сформуйте денце й стіни для майбутніх чизкейків. Поставте форми в холодильник, щоб тісто застигло.

Тепер час готувати начинку. Шоколад розтопіть у мікрохвильовій печі або водяній бані. Додайте розтоплений на водяній бані желатин, додайте розігрітий у мікрохвильовій печі мед і м'яке вершкове масло. Перемішайте. Отриману суміш змішайте з домашнім сиром і перемішайте занурювальним блендером, щоб маса стала однорідною. Наповніть начинкою форми та відправте в холодильник щонайменше на три години.

Також ви можете приготувати смачний сирний торт із лаймом або адаптувати цей рецепт під мініформат.