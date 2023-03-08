Рахат-лукум в домашних условиях: простой рецепт восточной сладости

Вместо гранатового, для приготовления рахат-лукума можно взять любой другой фруктовій сок.

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Рахат-лукум – распространенная в восточных странах сладость, которая представляет собой мягкие, полупрозрачные, сахарно-крахмальные кубики, обсыпанные сахарной пудрой или кокосовой стружкой. Часто в него добавляют орехи, чтобы сделать вкус более интересным. В Украине это кондитерское изделие пользуется заслуженной любовью, а приготовить его легко можно в домашних условиях. Как это сделать, показала известный кулинарный блогер Валерия Велигура.

Домашний рахат-лукум

Ингредиенты:

гранат – 2 шт;

сахар – 350 гр;

вода – 150 мл;

лимонный сок – 1 ст. л;

кукурузный крахмал – 70 гр;

фундук или фисташки – 75 гр;

кокосовая стружка или сахарная пудра.

Вместо гранатового, для приготовления рахат-лукума можно взять любой другой фруктовій сок.

Способ приготовления:

Гранаты почистить, выбрать зернышки, поместить их в блендер, перебить и процедить полученную массу через сито, чтобы избавиться от косточек. Если сока получилось меньше 350 мл, дополнить это количество водой.

Для сахарного сиропа в отдельной посуде смешать сахар, воду и лимонный сок. Все перемешать, довести до кипения и варить, помешивая, примерно 10 минут, пока температура будет 130 градусов. После этого массу снять с огня.

В гранатовый сок добавить крахмал и хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Поставить все на средний огонь, варить, пока сок не загустеет, снять с плиты. В получившуюся массу в три подхода добавить сахарный сироп, каждый раз тщательно все перемешивая. После этого отправить кастрюлю обратно на маленький огонь и, постоянно помешивая, варить до загустения.

Добавить в массу обжаренные орешки и еще немножко проварить, пока рахат-лукум станет еще гуще.

Снять массу с огня и переложить в форму, смазанную водой. Разровнять все и накрыть пищевой пленкой в контакт, отправить на два часа в холодильник. Затем выложить рахат-лукум на ровную поверхность, посыпать сахарной пудрой или кокосовой стружкой со всех сторон и разрезать на кусочки. Хранить рахат-лукум нужно в закрытом контейнере.

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