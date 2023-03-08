Рахат-лукум у домашніх умовах: простий рецепт східних солодощів

Замість гранатового для приготування рахат-лукуму можна взяти будь-який інший фруктовий сік.

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Рахат-лукум — поширені в східних країнах солодощі, яка є м'якими, напівпрозорими, цукрово-крохмальними кубиками, обсипаними цукровою пудрою або кокосовою стружкою. Часто до нього додають горіхи, щоб зробити смак цікавішим. В Україні цей кондитерський виріб користується заслуженою любов'ю, а приготувати його легко можна в домашніх умовах. Як це зробити, показала відома кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Домашній рахат-лукум

Інгредієнти:

гранат — 2 шт.;

цукор — 350 гр;

вода — 150 мл;

лимонний сік — 1 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 70 гр;

фундук чи фісташки — 75 гр;

кокосова стружка чи цукрова пудра.

Замість гранатового для приготування рахат-лукуму можна взяти будь-який інший фруктовий сік.

Спосіб приготування:

Гранати почистити, вибрати зернятка, помістити в блендер, перебити й процідити отриману масу через сито, щоб позбутися кісточок. Якщо соку вийшло менш ніж 350 мл, доповнити цю кількість водою.

Для цукрового сиропу в окремому посуді змішати цукор, воду й лимонний сік. Усе перемішати, довести до кипіння та варити помішуючи приблизно 10 хвилин, поки температура не буде 130 градусів. Після цього масу зняти з вогню.

У гранатовий сік додати крохмаль і добре перемішати, щоб не було грудочок. Поставити все на середній вогонь, варити, доки сік не загусне, зняти з плити. У масу, що вийшла, в три підходи додати цукровий сироп, кожен раз ретельно все перемішуючи. Після цього відправити каструлю на маленький вогонь і, постійно помішуючи, варити до загусання.

Додати в масу обсмажені горішки та ще трошки проварити, поки рахат-лукум стане ще густішим.

Зняти масу з вогню та перекласти у форму, змащену водою. Розрівняти все та накрити харчовою плівкою в контакт, відправити на дві години в холодильник. Потім викласти рахат-лукум на рівну поверхню, посипати цукровою пудрою або кокосовою стружкою з усіх боків і розрізати на шматочки. Зберігати рахат-лукум потрібно в закритому контейнері.

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