Бесподобно вкусно: рецепт курицы в луково-чесночном сметанном соусе

Особую изюминку блюду придает соус. Лучше всего его подавать с картофельным пюре.

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Если вы не знаете, чем порадовать родных на ужин, предлагаем приготовить для них знаменитое блюдо черкесской кухни "Гедлибже" по рецепту из блога "Вкусные рецепты на каждый день". Это блюдо из тушеной курицы, томленной в луково-чесночном сливочном соусе, который называется щипс. Именно соус придает куриному мясу неимоверный вкус, и его должно быть много, чтобы курочка буквально утопала в нем.

Гедлибже

Ингредиенты:

куриные бедра – 6 шт;

масло – 40 гр;

лук – 3-4 шт;

специи: соль, перец, паприка;

чеснок – 4-5 зубчиков;

мука – 2 ст. л;

сметана – 200 гр;

вода – 300 мл.

Способ приготовления:

Бедрышки хорошо помыть, высушить бумажными полотенцами. Жир и кожуру с них срезать не нужно. Присыпать мясо солью и перцем и отставить на 30 минут. Через полчаса выложить бедра кожурой вниз в глубокую, сухую, разогретую сковороду, посыпать паприкой и жарить до румяной корочки. Так же поступить, перевернув мясо на другую сторону. Еще раз перевернуть и жарить под крышкой 5-10 минут.

Лук почистить, порезать тонкими четвертькольцами, чеснок мелко порубить.

Поджаренную курицу переложить в миску. В жир, оставшийся после жарки на сковороде, добавить масло, растопить его и положить порезанный лук. Жарить, помешивая, на небольшом огне до мягкости и легкого подрумянивания, добавить чеснок и еще немножко прожарить. Далее добавить муки, перемешать, влить сметану (в идеале, домашнюю), перемешать и влить воду. Вымешать до однородности. Когда все закипит, выложить курицу, полить все равномерно по верху соусом и на небольшом огне потушить 15-20 мин. Подавать с любым гарниром, но вкуснее всего такое мясо будет с картофельным пюре.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусную курицу в сливочно-сырном соусе.