Незрівнянно смачно: рецепт курки в цибулево-часниковому сметанному соусі
Особливу особливість страві надає соус. Найкраще його подавати з картопляним пюре.
Якщо ви не знаєте, чим порадувати рідних на вечерю, пропонуємо для них приготувати знамениту страву черкеської кухні "Гедлібже" за рецептом з блогу "Смачні рецепти на кожен день". Це блюдо з тушкованої курки, виснаженої в цибулево-часниковому вершковому соусі, який називається щипс. Саме соус надає курячому м'ясу неймовірний смак, і його має бути багато, щоб курочка буквально втопилася в ньому.
Гедлібже
Інгредієнти:
- курячі стегна — 6 шт;
- олія — 40 гр;
- цибуля — 3-4 шт;
- спеції: сіль, перець, паприка;
- часник — 4-5 зубчиків;
- борошно — 2 ст. л;
- сметана — 200 гр;
- вода — 300 мл.
Спосіб приготування:
Стегна добре помити, висушити паперовими рушниками. Жир та шкірку з них зрізати не потрібно. Присипати м'ясо сіллю та перцем і відставити на 30 хвилин. Через пів години викласти стегна шкіркою вниз у глибоку суху, розігріту сковороду, посипати паприкою і смажити до рум'яної скоринки. Так само вчинити, перевернувши м'ясо на інший бік. Ще раз перевернути та смажити під кришкою 5-10 хвилин.
Цибулю почистити, нарізати тонкими чвертькільцями, часник дрібно порубати.
Підсмажену курку перекласти у миску. У жир, що залишився після смаження на сковороді, додати масло, розтопити його і покласти порізану цибулю. Смажити, помішуючи, на невеликому вогні до м'якості та легкого підрум'янювання, додати часник і ще трохи просмажити. Далі додати борошна, перемішати, влити сметану (в ідеалі, домашню), перемішати і влити воду. Вимішати до однорідності. Коли все закипить, викласти курку, полити рівномірно по верху соусом і на невеликому вогні згасити 15-20 хв. Подавати з будь-яким гарніром, але найсмачніше таке м'ясо буде з картопляним пюре.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачну курку у вершково-сирному соусі.