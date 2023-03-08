Незрівнянно смачно: рецепт курки в цибулево-часниковому сметанному соусі

Особливу особливість страві надає соус. Найкраще його подавати з картопляним пюре.

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Якщо ви не знаєте, чим порадувати рідних на вечерю, пропонуємо для них приготувати знамениту страву черкеської кухні "Гедлібже" за рецептом з блогу "Смачні рецепти на кожен день". Це блюдо з тушкованої курки, виснаженої в цибулево-часниковому вершковому соусі, який називається щипс. Саме соус надає курячому м'ясу неймовірний смак, і його має бути багато, щоб курочка буквально втопилася в ньому.

Гедлібже

Інгредієнти:

курячі стегна — 6 шт;

олія — 40 гр;

цибуля — 3-4 шт;

спеції: сіль, перець, паприка;

часник — 4-5 зубчиків;

борошно — 2 ст. л;

сметана — 200 гр;

вода — 300 мл.

Спосіб приготування:

Стегна добре помити, висушити паперовими рушниками. Жир та шкірку з них зрізати не потрібно. Присипати м'ясо сіллю та перцем і відставити на 30 хвилин. Через пів години викласти стегна шкіркою вниз у глибоку суху, розігріту сковороду, посипати паприкою і смажити до рум'яної скоринки. Так само вчинити, перевернувши м'ясо на інший бік. Ще раз перевернути та смажити під кришкою 5-10 хвилин.

Цибулю почистити, нарізати тонкими чвертькільцями, часник дрібно порубати.

Підсмажену курку перекласти у миску. У жир, що залишився після смаження на сковороді, додати масло, розтопити його і покласти порізану цибулю. Смажити, помішуючи, на невеликому вогні до м'якості та легкого підрум'янювання, додати часник і ще трохи просмажити. Далі додати борошна, перемішати, влити сметану (в ідеалі, домашню), перемішати і влити воду. Вимішати до однорідності. Коли все закипить, викласти курку, полити рівномірно по верху соусом і на невеликому вогні згасити 15-20 хв. Подавати з будь-яким гарніром, але найсмачніше таке м'ясо буде з картопляним пюре.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачну курку у вершково-сирному соусі.