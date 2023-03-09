Жареная картошка с винницким акцентом: как приготовить украинское блюдо

Вариант жареного картофеля с чесночной подливой, изобретенный одной неравнодушной поварихой из Винницкой области

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Жареная картошка по-улановски — рецепт того, как можно из самого простого и знакомого извлечь что-то интересное и оригинальное. Как пишут на украинском агрегаторе рецептов Tastyhome.in.ua, этот вариант был придуман в 1947 году в поселке Уланов (Винницкая область) поварихой Глафирой Дорош. Его главный секрет — чесночная подлива. Обещают на выходе очень вкусное блюдо с умопомрачительным ароматом.

Жареная картошка по-улановски

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

масло растительное;

чеснок — 1 головка;

соль

Жареную картошку по-улановски готовим так. Однокалиберный картофель средних размеров очищаем от кожуры, разрезаем каждую картофелину на 4 продолговатых дольки. В чугунный казан наливаем растительное масло, которого должно быть достаточно много, чтобы картофель в нем купался. Нарезанные дольки опускаем в нагретое масло и готовим 20-25 минут — до золотистого цвета.

Тем временем чистим чеснок, растираем в ступке вместе с щедрой щепоткой соли. Если ступки нет — пропускаем чеснок через пресс и смешиваем с солью. В чесночное пюре добавляем немного воды и растительного масла, чтобы получилась подлива. И когда картошка по-улановски достигла стадии золотистости, вынимаем ее, раскладываем по тарелкам и добавляем подливы. В этом — залог успеха!