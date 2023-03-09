Смажена картопля з вінницьким акцентом: як приготувати українську страву

Варіант смаженої картоплі з часниковою підливою, винайдений однією небайдужою кухаркою з Вінницької області

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Смажена картопля по-уланівськи — рецепт того, як можна з найпростішого та знайомого витягти щось цікаве та оригінальне. Як пишуть на українському агрегаторі рецептів Tastyhome.in.ua, цей варіант був придуманий 1947 року в селищі Уланів (Вінницька область) кухаркою Глафірою Дорош. Його головний секрет — часникова підлива. Обіцяють на виході дуже смачну страву з дивовижним ароматом.

Смажена картопля по-уланівськи

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

олiя;

часник — 1 головка;

сіль

Смажену картоплю по-уланівськи готуємо так. Однокаліберну картоплю середніх розмірів очищаємо від шкірки, розрізаємо кожну картоплину на 4 довгасті часточки. У чавунний казан наливаємо олію, якої має бути досить багато, щоб картопля в нiй купалася. Нарізані часточки опускаємо в нагріту олію і готуємо 20-25 хвилин до золотистого кольору.

Тим часом чистимо часник, розтираємо у ступці разом із щедрою дрібкою солі. Якщо ступки немає — пропускаємо часник через прес і змішуємо із сіллю. У часникове пюре додаємо трохи води та олії, щоб вийшла підлива. І коли картопля по-уланівськи досягла стадії золотистості, виймаємо її, розкладаємо по тарілках і додаємо підливи. У цьому – запорука успіху!