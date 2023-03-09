Британка раскрыла секрет приготовления самой вкусной пасты

Паста имеет классический вкус, но выглядит, словно пицца.

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Итальянская паста давно заняла свое место в меню украинских хозяек. С пармезаном и соусами даже обычные спагетти или макароны превращаются в изысканные блюда. Однако нет предела совершенству, что доказала 24-летняя София из Лондона, предложив рецепт приготовления пасты, который тут же стал вирусным и очень популярным. Он очень простой, а вкус блюда получается просто невероятным. Соус для пасты можно приготовить всего за 20 минут, не считая времени на варку пасты.

Для приготовления такой пасты потребуются следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

оливковое масло;

чеснок – 3 зубчика;

луковица – 1 шт (небольшая);

моцарелла по вкусу;

пармезан по вкусу;

смесь трав;

соус для пасты на томатной основе по вкусу;

пепперони.

Способ приготовления:

Для начала необходимо отварить большую спиральную пасту в подсоленной воде или другие виды пасты, оставить ее остывать. Далее готовится соус. Для этого очистить лук и чеснок, мелко порезать и обжарить до мягкости в оливковом масле. Затем добавить в сковородку соус для пасты, потом – тертые пармезан и часть моцареллы, итальянские травы. Все перемешивать, пока сыр не растворится в соусе.

Дать соусу покипеть пару минут, затем добавить в сковороду вареную пасту, хорошо перемешав содержимое, посыпать сверху моцареллой. Сверху положить кусочки пепперони, а затем накрыть крышкой и дождаться, пока сыр не расплавиться.

В результате получается что-то среднее между пиццей и пастой. Такое блюдо порадует домочадцев новизной и вкусом.

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