Британка розкрила секрет приготування найсмачнішої пасти

Паста має класичний смак, але виглядає, наче піца.

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Італійська паста давно посіла своє місце у меню українських господарок. З пармезаном і соусами навіть звичайні спагетті чи макарони перетворюються на вишукані страви. Однак немає межі досконалості, що довела 24-річна Софія з Лондона, запропонувавши рецепт приготування пасти, який відразу став вірусним і дуже популярним. Він дуже простий, а смак страви виходить просто неймовірним. Соус для пасти можна приготувати всього за 20 хвилин, не рахуючи часу на варіння пасти.

Для приготування такої пасти потрібні такі інгредієнти:

Інгредієнти:

оливкова олія;

часник – 3 зубчики;

цибулина – 1 шт (невелика);

моцарелла до смаку;

пармезан до смаку;

суміш трав;

соус для пасти на томатній основі до смаку;

пепероні.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно відварити велику спіральну пасту в підсоленій воді або інші види пасти, залишити її остигати. Далі готується соус. Для цього потрібно очистити цибулю та часник, дрібно порізати та обсмажити до м'якості в оливковій олії. Потім додати в сковорідку соус для пасти, далі терті пармезан і частину моцарелли, італійські трави. Все перемішати, доки сир не розплавиться у соусі.

Далі соус залишити на декілька хвилин, потім додати до сковороди варену пасту, добре перемішавши вміст, посипати зверху моцарелою. Зверху покласти шматочки пепероні, а потім накрити кришкою та дочекатися, доки сир не розплавиться.

В результаті виходить щось середнє між піцею та пастою. Така страва порадує домочадців новизною та смаком.

Раніше Фокус писав, як приготувати американську піцу.