Постное меню. Три способа вкусно приготовить овощи в духовке
Запеченные овощи могут стать отличным гарниром, или основным блюдом.
Ароматные овощи, запеченные в духовке, это универсальное блюдо, кторое можно подавать к мясу, к рису и макаронам, а можно дополнять по своему усмотрению теми овощами, которые у вас есть, и разнообразным сыром.
Фокус расскажет, как вкусно приготовить овощи в духовке. Главное, не забывать про специи.
Запеченные овощи в рукаве
Ингредиенты:
- Одна картофелина;
- Один баклажан;
- Две морковки;
- Две средние луковицы;
- Один сладкий перец;
- Один помидор;
- Растительное масло, специи, соль.
Картофель можно запекать и в кожуре, только если его тщательно отмыть. Его нарежьте потоньше. Остальные овощи произвольно, но не слишком мелко. Перемешайте с маслом, добавьте специи: орегано, тимьян, базилик, или любые другие. Поместите в рукав и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около получаса. Посолите уже после приготовления по своему вкусу.
Запеченные овощи с грибами
Ингредиенты:
- Один кабачок;
- Один помидор;
- Шесть шампиньонов;
- Одна средняя луковица;
- Один сладкий перец;
- Соль, эстрагон, тимьян, розмарин, растительное масло.
Крупно нарежьте все овощи. Если грибы крупные, разрежьте их на половинки, если мелкие, кладите целиком. Выложите все в огнеупорную форму, полейте оливковым маслом, добавьте специи и перемешайте. Запекайте сначала под фольгой, а потом снимите ее. Запекайте овощи и грибы в духовке, разогретой до 200 градусов около получаса.
Запеченные овощи с чесноком
Ингредиенты:
- Сладкий перец – три штуки разных цветов;
- Один помидор;
- Одна луковица;
- Один кабачок, или цуккини;
- Один зубчик чеснока;
- Растительное масло, соль, специи.
Нарежьте овощи покрупнее, при запекании мельчить не стоит. Лук порежьте дольками. Кабачок – кружками. Слегка посолите, перемешайте с растительным маслом. Чеснок раздавите плоской стороной ножа и добавьте к овощам. Приправьте тимьяном.
Положите овощи в форму для запекания, накройте фольгой и сначала запекайте минут 20 при 200 градусах. А потом снимите фольгу, перемешайте овощи и запекайте еще 15 минут уже без фольги, чтобы овощи подрумянились.
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