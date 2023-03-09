Постное меню. Три способа вкусно приготовить овощи в духовке

Запеченные овощи могут стать отличным гарниром, или основным блюдом.

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Ароматные овощи, запеченные в духовке, это универсальное блюдо, кторое можно подавать к мясу, к рису и макаронам, а можно дополнять по своему усмотрению теми овощами, которые у вас есть, и разнообразным сыром.

Фокус расскажет, как вкусно приготовить овощи в духовке. Главное, не забывать про специи.

Запеченные овощи в рукаве

Ингредиенты:

Одна картофелина;

Один баклажан;

Две морковки;

Две средние луковицы;

Один сладкий перец;

Один помидор;

Растительное масло, специи, соль.

Картофель можно запекать и в кожуре, только если его тщательно отмыть. Его нарежьте потоньше. Остальные овощи произвольно, но не слишком мелко. Перемешайте с маслом, добавьте специи: орегано, тимьян, базилик, или любые другие. Поместите в рукав и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около получаса. Посолите уже после приготовления по своему вкусу.

Запеченные овощи с грибами

Ингредиенты:

Один кабачок;

Один помидор;

Шесть шампиньонов;

Одна средняя луковица;

Один сладкий перец;

Соль, эстрагон, тимьян, розмарин, растительное масло.

Крупно нарежьте все овощи. Если грибы крупные, разрежьте их на половинки, если мелкие, кладите целиком. Выложите все в огнеупорную форму, полейте оливковым маслом, добавьте специи и перемешайте. Запекайте сначала под фольгой, а потом снимите ее. Запекайте овощи и грибы в духовке, разогретой до 200 градусов около получаса.

Запеченные овощи с чесноком

Ингредиенты:

Сладкий перец – три штуки разных цветов;

Один помидор;

Одна луковица;

Один кабачок, или цуккини;

Один зубчик чеснока;

Растительное масло, соль, специи.

Нарежьте овощи покрупнее, при запекании мельчить не стоит. Лук порежьте дольками. Кабачок – кружками. Слегка посолите, перемешайте с растительным маслом. Чеснок раздавите плоской стороной ножа и добавьте к овощам. Приправьте тимьяном.

Положите овощи в форму для запекания, накройте фольгой и сначала запекайте минут 20 при 200 градусах. А потом снимите фольгу, перемешайте овощи и запекайте еще 15 минут уже без фольги, чтобы овощи подрумянились.

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