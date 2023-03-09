Пісне меню. Три способи смачно приготувати овочі в духовці

Запечені овочі можуть стати чудовим гарніром або основною стравою.

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Ароматні овочі, запечені в духовці, це універсальна страва, яку можна подавати до м'яса, до рису та макаронів, а можна доповнювати на власний розсуд тими овочами, які у вас є, та різноманітним сиром.

Фокус розповість, як смачно приготувати овочі в духовці. Головне, не забувати про спеції.

Запечені овочі в рукаві

Інгредієнти:

Одна картоплина;

Один баклажан;

Дві морквини;

Дві середні цибулини;

Один солодкий перець;

Один помідор;

Рослинна олія, спеції, сіль.

Картоплю можна запікати і в шкірці, тільки якщо її ретельно відмити. Її наріжте тонше. Решту овочів довільно, але не надто дрібно. Перемішайте з олією, додайте спеції: орегано, чебрець, базилік, або будь-які інші. Помістіть у рукав і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів орієнтовно пів години. Посоліть уже після приготування на свій смак.

Запечені овочі з грибами

Інгредієнти:

Один кабачок;

Один помідор;

Шість печериць;

Одна середня цибулина;

Один солодкий перець;

Сіль, естрагон, чебрець, розмарин, олія.

Крупно наріжте всі овочі. Якщо гриби великі, розріжте їх на половинки, якщо дрібні, кладіть цілими. Викладіть усе у вогнетривку форму, полийте оливковою олією, додайте спеції та перемішайте. Запікайте спочатку під фольгою, а потім зніміть її. Запікайте овочі та гриби в духовці, розігрітій до 200 градусів, близько пів години.

Запечені овочі з часником

Інгредієнти:

Солодкий перець – три штуки різних кольорів;

Один помідор;

Одна цибулина;

Один кабачок або цукіні;

Один зубчик часнику;

Рослинна олія, сіль, спеції.

Наріжте овочі крупніше, при запіканні дрібнити не варто. Цибулю поріжте півкільцями. Кабачок — кружальцями. Злегка посоліть, перемішайте з рослинною олією. Часник потовчіть плоским боком ножа і додайте до овочів. Приправте чебрецем.

Покладіть овочі у форму для запікання, накрийте фольгою і спочатку запікайте хвилин 20 при 200 градусах. А потім зніміть фольгу, перемішайте овочі та запікайте ще 15 хвилин уже без фольги, щоб овочі підрум'янилися.

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