Пісне меню. Три способи смачно приготувати овочі в духовці
Запечені овочі можуть стати чудовим гарніром або основною стравою.
Ароматні овочі, запечені в духовці, це універсальна страва, яку можна подавати до м'яса, до рису та макаронів, а можна доповнювати на власний розсуд тими овочами, які у вас є, та різноманітним сиром.
Фокус розповість, як смачно приготувати овочі в духовці. Головне, не забувати про спеції.
Запечені овочі в рукаві
Інгредієнти:
- Одна картоплина;
- Один баклажан;
- Дві морквини;
- Дві середні цибулини;
- Один солодкий перець;
- Один помідор;
- Рослинна олія, спеції, сіль.
Картоплю можна запікати і в шкірці, тільки якщо її ретельно відмити. Її наріжте тонше. Решту овочів довільно, але не надто дрібно. Перемішайте з олією, додайте спеції: орегано, чебрець, базилік, або будь-які інші. Помістіть у рукав і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів орієнтовно пів години. Посоліть уже після приготування на свій смак.
Запечені овочі з грибами
Інгредієнти:
- Один кабачок;
- Один помідор;
- Шість печериць;
- Одна середня цибулина;
- Один солодкий перець;
- Сіль, естрагон, чебрець, розмарин, олія.
Крупно наріжте всі овочі. Якщо гриби великі, розріжте їх на половинки, якщо дрібні, кладіть цілими. Викладіть усе у вогнетривку форму, полийте оливковою олією, додайте спеції та перемішайте. Запікайте спочатку під фольгою, а потім зніміть її. Запікайте овочі та гриби в духовці, розігрітій до 200 градусів, близько пів години.
Запечені овочі з часником
Інгредієнти:
- Солодкий перець – три штуки різних кольорів;
- Один помідор;
- Одна цибулина;
- Один кабачок або цукіні;
- Один зубчик часнику;
- Рослинна олія, сіль, спеції.
Наріжте овочі крупніше, при запіканні дрібнити не варто. Цибулю поріжте півкільцями. Кабачок — кружальцями. Злегка посоліть, перемішайте з рослинною олією. Часник потовчіть плоским боком ножа і додайте до овочів. Приправте чебрецем.
Покладіть овочі у форму для запікання, накрийте фольгою і спочатку запікайте хвилин 20 при 200 градусах. А потім зніміть фольгу, перемішайте овочі та запікайте ще 15 хвилин уже без фольги, щоб овочі підрум'янилися.
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