Як приготувати пісний морквяний салат, що завоював TikTok

Іноді в цій популярній соцмережі стають вірусними відео зі, здавалося б, елементарними рецептами.

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Соціальна мережа TikTok іноді вражає трендами. Адже там найчастіше популярними стають елементарні речі та рецепти, які, як здається, і так є загальновідомими.

Так, останній із популярних трендів серед рецептів — це вітамінний салат із сирої моркви. Хештег #rawcarrotsalad ("салат із сирої моркви") став популярним у TikTok. Відеорецепти із цим хештегом уже набрали під 40 мільйонів переглядів.

І тепер ті, хто не надто любив овочі загалом, і моркву, зокрема, починає пробувати свої сили в готуванні. Раніше таким же популярним рецептом була запечена в духовці картопля. За простим рецептом готували мільйони користувачів TikTok і захоплювалися результатом.

Морква також ставала популярною. Перший раз, коли її пропонували запікати в глазурі, тепер, коли з неї пропонують приготувати простий салат, який нібито допомагає збалансувати гормональний фон. Особливо просунуті користувачі навіть вирощують моркву самі, а не купують її у супермаркеті. Рецептами салату із сирої моркви діляться і дієтологи з Instagram.

Користь моркви незаперечна. У ній міститься найбагатший комплекс корисних елементів: вітаміни: С, Е, D, РР та групи В; мікроелементи: сірка, хлор, калій, кальцій, фосфор, бір, мідь, селен, магній та багато інших. Також у моркві дуже багато вітаміну А.

Вітаміни С та Е допомагають уповільнити процеси старіння, Калій нормалізує серцево-судинну діяльність, кальцій і фосфор зміцнюють зуби та кістки.

Селен підвищує імунітет і зберігає молодість, фтор відповідальний за діяльність ендокринної системи. Сира морква є дієтичним продуктом, оскільки в 100 г моркви міститься всього 40 калорій.

Корисний не тільки коренеплід, але і його бадилля. Але їсти одну моркву не рекомендується, тому що надлишок моркви в організмі може спровокувати сонливість, нудоту, а шкіра може пожовтіти через каротин. Також її не варто їсти тим, хто страждає від:

гострого панкреатиту;

виразки шлунка;

алергії на моркву, чи каротин.

Моркву також слід обережно вживати тим, хто страждає на коліт або гастрит із підвищеною шлунковою кислотністю. А морквяний сік треба змішувати з водою.

Тож не дивно, що такий корисний і недорогий овоч став новим суперфудом. Користувачі TikTok зазначають покращення стану шкіри, зниження ваги і загалом покращення самопочуття. І це логічно — свіжі овочі схильні надавати такий ефект.

Блогери радять з'їдати порцію такого простого салату перед основним прийомом їжі.

Рецепт морквяного салату з TikTok

1 велика свіжа морква;

1 ч. л. оливкової олії, кокосової, або будь-якої рослинної олії;

1 ч. л. яблучного оцту;

морська сіль, чорний перець, улюблені спеції на вибір.

Моркву очистіть або просто добре вимийте. Наріжте соломкою за допомогою спеціальної тертки або просто ножем. Додайте олію, оцет, посоліть і поперчіть за смаком. Салат готовий.

Нагадаємо, з моркви також можна приготувати смачний гарнір, просто запікайте її з часником та травами у духовці.