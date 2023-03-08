Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Как приготовить постный морковный салат, завоевавший TikTok

салат из сырой морковки из TikTok, морковный салат из TikTok, TikTok, трендовый рецепт, модный рецепт, рецепт из моркови
Фото: Instagram paulina_allure | Салат из сырой морковки

Иногда в этой популярной соцсети становятся вирусными видео с казалось, элементарными рецептами.

Related video

Социальная сеть TikTok иногда удивляет трендами. Ведь там зачастую популярными становятся элементарные вещи и рецепты, которые, как кажется и так являются общеизвестными.

Так, последний из популярных трендов среди рецептов – это витаминный салат из сырой моркови. Хештег #rawcarrotsalad ("салат из сырой моркови") стал популярным в TikTok. Видео рецепты с этим хештегом уже набрали под 40 миллионов просмотров.

И теперь те, кто не слишком любил овощи в целом, и морковку в частности, начинает пробовать свои силы в готовке. Ранее таким же популярным рецептом была давленная запеченная в духовке картошка. По простому рецепту готовили миллионы пользователей TikTok и восхищались результатом.

Морковка также становилась популярной. Первый раз, когда ее предлагали запекать в глазури, теперь, когда из нее предлагают приготовить простой салат, который якобы помогает сбалансировать гормональный фон. Особо продвинутые пользователи даже выращивают морковку сами, а не покупают ее в супермаркете. Рецептами салата из сырой морковки делятся и диетологи из Instagram.

Полезность моркови неоспорима. В ней содержится богатейший комплекс полезных элементов: витамины: С, Е, D, РР и группы В; микроэлементы: сера, хлор, калий, кальций, фосфор, бор, медь, селен, магний и многие другие. Также в моркови очень много витамина А.

Витамины С и Е помогают замедлить процессы старения, Калий нормализует сердечно-сосудистую деятельность, кальций и фосфор укрепляют зубы и кости.

Селен повышает иммунитет и сохраняет молодость, фтор ответственен за деятельность эндокринной системы. Сырая морковь является также диетическим продуктом, так как в 100 гр морковки содержится всего 40 калорий.

Полезен не только корнеплод, но и его ботва. Но есть одну морковку не рекомендуется, так как переизбыток моркови в организме может спровоцировать сонливость, тошноту, а кожа может пожелтеть из-за каротина. Также его не следует есть тем, кто страдает от:

  • острого панкреатита;
  • язвы желудка;
  • аллергии на морковь, или каротин.

Морковку также следует осторожно употреблять тем, кто страдает колитом или гастритом с повышенной желудочной кислотностью. А морковный сок нужно смешивать с водой.

Так что немудрено, что такой полезный и недорогой овощ стал новым суперфудом. Пользователи TikTok отмечают улучшение состояния кожи, снижение веса и в целом улучшение самочувствия. И это логично – свежие овощи склонны оказывать такой эффект.

Блогеры советуют съедать порцию такого простого салата перед основным приемом пищи.

Рецепт морковного салата из TikTok

  • 1 большая свежая морковь;
  • 1 ч. л. оливкового масла, кокосового, или любого растительного масла;
  • 1 ч. л. яблочного уксуса;
  • Морская соль, черный перец, любимые специи на выбор.

Морковь очистите, или просто хорошо вымойте. Нарежьте соломкой с помощью специальной терки, или просто ножом. Добавьте масло, уксус, посолите и поперчите по вкусу. Салат готов.

Напомним, из моркови также можно приготовить вкусный гарнир, просто запеките ее с чесноком и травами в духовке.