Как приготовить постный морковный салат, завоевавший TikTok

Иногда в этой популярной соцсети становятся вирусными видео с казалось, элементарными рецептами.

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Социальная сеть TikTok иногда удивляет трендами. Ведь там зачастую популярными становятся элементарные вещи и рецепты, которые, как кажется и так являются общеизвестными.

Так, последний из популярных трендов среди рецептов – это витаминный салат из сырой моркови. Хештег #rawcarrotsalad ("салат из сырой моркови") стал популярным в TikTok. Видео рецепты с этим хештегом уже набрали под 40 миллионов просмотров.

И теперь те, кто не слишком любил овощи в целом, и морковку в частности, начинает пробовать свои силы в готовке. Ранее таким же популярным рецептом была давленная запеченная в духовке картошка. По простому рецепту готовили миллионы пользователей TikTok и восхищались результатом.

Морковка также становилась популярной. Первый раз, когда ее предлагали запекать в глазури, теперь, когда из нее предлагают приготовить простой салат, который якобы помогает сбалансировать гормональный фон. Особо продвинутые пользователи даже выращивают морковку сами, а не покупают ее в супермаркете. Рецептами салата из сырой морковки делятся и диетологи из Instagram.

Полезность моркови неоспорима. В ней содержится богатейший комплекс полезных элементов: витамины: С, Е, D, РР и группы В; микроэлементы: сера, хлор, калий, кальций, фосфор, бор, медь, селен, магний и многие другие. Также в моркови очень много витамина А.

Витамины С и Е помогают замедлить процессы старения, Калий нормализует сердечно-сосудистую деятельность, кальций и фосфор укрепляют зубы и кости.

Селен повышает иммунитет и сохраняет молодость, фтор ответственен за деятельность эндокринной системы. Сырая морковь является также диетическим продуктом, так как в 100 гр морковки содержится всего 40 калорий.

Полезен не только корнеплод, но и его ботва. Но есть одну морковку не рекомендуется, так как переизбыток моркови в организме может спровоцировать сонливость, тошноту, а кожа может пожелтеть из-за каротина. Также его не следует есть тем, кто страдает от:

острого панкреатита;

язвы желудка;

аллергии на морковь, или каротин.

Морковку также следует осторожно употреблять тем, кто страдает колитом или гастритом с повышенной желудочной кислотностью. А морковный сок нужно смешивать с водой.

Так что немудрено, что такой полезный и недорогой овощ стал новым суперфудом. Пользователи TikTok отмечают улучшение состояния кожи, снижение веса и в целом улучшение самочувствия. И это логично – свежие овощи склонны оказывать такой эффект.

Блогеры советуют съедать порцию такого простого салата перед основным приемом пищи.

Рецепт морковного салата из TikTok

1 большая свежая морковь;

1 ч. л. оливкового масла, кокосового, или любого растительного масла;

1 ч. л. яблочного уксуса;

Морская соль, черный перец, любимые специи на выбор.

Морковь очистите, или просто хорошо вымойте. Нарежьте соломкой с помощью специальной терки, или просто ножом. Добавьте масло, уксус, посолите и поперчите по вкусу. Салат готов.

Напомним, из моркови также можно приготовить вкусный гарнир, просто запеките ее с чесноком и травами в духовке.