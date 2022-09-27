Минимум ингредиентов. Рецепт запеченной моркови с чесноком на гарнир

Это быстрый и недорогой рецепт. Морковь, приготовленная таким образом хороша и как самостоятельное блюдо

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Сейчас, когда летние овощи уже отходят, стоит присмотреться к тем, что будут продаваться всю зиму и не по самой высокой цене. Морковь, которую обычно рассматривают, как приправу к борщу, или в качестве ингредиента для салата, можно приготовить и в качестве вкусного гарнира. Тем, кто соблюдает вегетарианскую диету рецепт тоже подойдет. Об этом пишет The Endless Meal.

Запеченную морковь с чесноком очень легко приготовить в духовке. Ее плюс в том, что она быстро готовится и идеальна к мясу, например к курице. Бонус в том, что высокая температура приготовления карамелизует морковь и придает ей потрясающий вкус.

Запеченная морковка с чесноком

[ + – ] Запеченная морковь с чесноком и травами - идеальный рецепт Фото: The Endless Meal

Ингредиенты:

12 средних морковок, нарезанных по диагонали толщиной ¾ дюйма

1 столовая ложка оливкового масла

Половина чайной ложки соли

2 зубчика чеснока, мелко натертых. Или измельченных

Смесь итальянских трав

Предварительно разогрейте духовку до 260 градусов. Морковку помыть, почистить при необходимости и нарезать по диагонали. Перемешайте морковь с оливковым маслом, солью, итальянской приправой и чесноком и равномерно распределите их по противню.

Запекайте морковь в течение 15 минут, перемешав в середине времени, отведенного на приготовление. Если хотите более интенсивный вкус, оставьте еще на пять минут.

Достаньте морковь из духовки и добавьте чайную ложку сливочного растопленного масла, если вы его используете, или ложку оливкового. Перемешайте и морковь готова.

Немного сливочного масла придаст моркови особый сладковатый привкус. Важно измельчать чеснок в чеснокодавилке, или же натереть на мелкой терке. Крупные кусочки чеснока сгорят в духовке и испортят вкус.

Высокая температура – ​​260 градусов – это не опечатка. Морковь может выдерживать сильный огонь в течение 15 минут, не пригорая. Используйте много масла — в этом рецепте требуется столовая ложка масла, и это количество уменьшать не рекомендуют. Если хорошо покрыть морковь маслом, она лучше приготовится.

Рассыпьте морковь по противню так, чтобы между кусочками оставалось расстояние. Так она приготовится правильно.

Напомним, в духовке также можно приготовить картофель. Особенно он хорош по греческому рецепту, с лимоном и чесноком.