Мінімум інгредієнтів. Рецепт запеченої моркви з часником на гарнір

Це швидкий і недорогий рецепт. Морква, приготовлена так, чудова і як самостійна страва.

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Зараз, коли літні овочі вже відходять, варто придивитися до тих, що продаватимуть всю зиму і не за найвищою ціною. Моркву, яку зазвичай розглядають, як приправу до борщу, або як інгредієнт для салату, можна приготувати і як смачний гарнір. Тим, хто дотримується вегетаріанської дієти, рецепт теж підійде. Про це пише The Endless Meal.

Запечену моркву з часником дуже легко приготувати в духовці. Її плюс у тому, що вона швидко готується та ідеальна до м'яса, наприклад до курки. Бонус у тому, що висока температура приготування карамелізує моркву і надає їй приголомшливого смаку.

Запечена морква з часником

[ + – ] Запечена морква з часником та травами — ідеальний рецепт Фото: The Endless Meal

Інгредієнти:

12 середніх морквин, нарізаних по діагоналі завтовшки ¾ дюйми;

1 столова ложка оливкової олії;

половина чайної ложки солі;

2 зубчики часнику, дрібно натертих або подрібнених;

суміш італійських трав.

Попередньо розігрійте духовку до 260 градусів. Морквину помити, почистити за потреби і нарізати по діагоналі. Перемішайте моркву з оливковою олією, сіллю, італійською приправою та часником і рівномірно розподіліть їх по деко.

Запікайте моркву протягом 15 хвилин, перемішавши в середині часу, відведеного на приготування. Якщо хочете інтенсивніший смак, залиште ще на п'ять хвилин.

Дістаньте моркву з духовки і додайте чайну ложку вершкового розтопленого масла, якщо ви його використовуєте, або ложку оливкової олії. Перемішайте і морква готова.

Трохи вершкового масла надасть моркви особливий солодкуватий присмак. Важливо подрібнювати часник у часнодавці, або ж натерти на дрібній тертці. Великі шматочки часнику згорять у духовці та зіпсують смак.

Висока температура — ​​260 градусів — це не друкарська помилка. Морква може витримувати сильний вогонь протягом 15 хвилин, не пригоряючи. Використовуйте багато олії — у цьому рецепті потрібна столова ложка олії, і цю кількість зменшувати не рекомендують. Якщо добре покрити моркву олією, вона краще приготується.

Розсипте моркву по деко так, щоб між шматочками залишалася відстань. Так вона приготується правильно.

Нагадаємо, у духовці також можна приготувати картоплю. Особливо вона добра за грецьким рецептом, з лимоном і часником.