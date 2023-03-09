Тартар: как приготовить популярный соус всего за пару минут

Перед подачей на стол дайте соусу немного настояться.

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Соус тартар является одним из самых популярных на украинских кухнях наряду с майонезом и кетчупом. Это классический соус французской кухни, основными компонентами которого выступают яичный желток, сваренный вкрутую, растительное масло и зеленый лук. Чаще всего его подают к рыбным блюдам, вкус которых он хорошо подчеркивает, однако в последнее время соус прекрасно идет под наггетсы, курочку гриль и даже картошку фри. Хозяйки готовят его по-разному: кто-то на майонезе, кто-то – на жирной сметане. Предлагаем приготовить соус по рецепту из блога "Легкие рецепты на каждый день".

Соус "Тартар"

Ингредиенты:

майонез – 100 гр;

огурцы маринованные – 2 шт. среднего размера;

чеснок – 3 зубчика;

укроп – небольшой пучок.

В чашу блендера влить майонез, добавить порезанные огурцы, укроп и пропущенный через пресс чеснок, все перемолоть до однородной массы. Соус готов. Перед подачей лучше дать ему настояться минут 20, чтобы он набрался вкуса.

Еще один вариант тартара – со сметаной и корнишонами.

Ингредиенты:

сметана 20% – 100 гр;

майонез – 100 гр;

корнишоны маринованные – 6 шт;

укроп свежий – 1 небольшой пучок;

чеснок – 2 зубчика;

соль;

желток вареный;

перец свежемолотый;

Способ приготовления:

Все ингредиенты мелко порезать и взбить блендером. Если блендера нет, тогда корнишоны натереть на мелкой терке, чеснок пропустить через пресс, укроп мелко порезать, яичный желток размять, все залить сметаной, посолить, поперчить и хорошо перемешать. При желании можно добавить семена горчицы. Дать настояться полчаса.

Ранее Фокус писал, как быстро приготовить домашний майонез.