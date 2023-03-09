Тартар: як приготувати популярний соус лише за кілька хвилин

Перед подачею на стіл дайте настоятися соусу.

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Соус тартар є одним із найпопулярніших на українських кухнях разом із майонезом та кетчупом. Це класичний соус французької кухні, основними компонентами якого є яєчний жовток, зварений круто, олія і зелена цибуля. Найчастіше його подають до рибних страв, смак яких він добре підкреслює, проте останнім часом соус чудово йде під нагетси, курочку гриль і навіть картоплю фрі. Господині готують його по-різному: хтось на майонезі, хтось на жирній сметані. Пропонуємо приготувати соус за рецептом із блогу "Легкі рецепти на кожен день".

Соус "Тартар"

Інгредієнти:

майонез — 100 г;

огірки мариновані — 2 шт. середнього розміру;

часник — 3 зубчики;

кріп — невеликий пучок.

У чашу блендера влити майонез, додати порізані огірки, кріп і пропущений через прес часник, усе перемолоти до однорідної маси. Соус готовий. Перед подачею краще дати йому настоятися 20 хвилин, щоб він набрався смаку.

Ще один варіант тартару — зі сметаною та корнішонами.

Інгредієнти:

сметана 20% — 100 г;

майонез — 100 г;

корнішони мариновані — 6 шт;

кріп свіжий — 1 невеликий пучок;

часник — 2 зубчики;

сіль;

жовток варений;

перець свіжомелений;

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти дрібно порізати та збити блендером. Якщо блендера немає, тоді корнішони натерти на дрібній тертці, часник пропустити через прес, кріп дрібно порізати, яєчний жовток розім'яти, залити сметаною, посолити, поперчити і добре перемішати. За бажання можна додати насіння гірчиці. Дати настоятися пів години.

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати свій майонез.