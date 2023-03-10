Запеченный, но фри: как приготовить картофель по-австралийски

Картофель по-австралийски одновременно и запеченный, и жареный в стиле фри

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Картофель по-австралийски называется Crash Hot Potatoes — и это совсем не привычная нам жареная картошка, и не запеченная, и не фри. Это нечто очень своеобразное, соединяющее сочность картофельной мякоти с хрустящей корочкой. Как отмечает Shuba.life, австралийцы рекомендуют употреблять его с большим куском говядины. К ним стоит прислушаться. Хороший кусок говядины еще никому не помешал.

Картофель по-австралийски Crash Hot Potatoes

Ингредиенты (на 6 порций):

картофель — 12;

оливковое масло;

розмарин свежий;

сыр пармезан тертый — 40 г;

соль, перец

Для приготовления картофеля по-австралийски сначала варим очищенные клубни в подсоленной воде минут 20 — то есть, до мягкости.

После этого переходим к духовке. Разогреваем ее до 200 градусов. Смазываем противень оливковым маслом. Выкладываем сваренный картофель на противень, оставляя достаточно свободного места. С помощью кулинарного инструмента слегка прижимаем каждую картофелину, чтобы она стала более плоской. Верхушку каждого клубня обильно сбрызгиваем оливковым маслом. Солим, перчим, посыпаем измельченным розмарином. Сверху все покрываем тертым пармезаном (или другим твердым сыром).

Ставим в духовку и выпекаем от 20 до 25 минут — до золотистого цвета. На выходе — самый настоящий картофель по-австралийски!