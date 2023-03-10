Запечена, але фрі: як приготувати картоплю по-австралійськи

Картопля по-австралійськи одночасно і запечена, і начебто смажена в стилі фрі

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Картопля австралійською називається Crash Hot Potatoes — і це зовсім не звична нам смажена картопля, і не запечена, і не фрі. Це щось дуже своєрідне, що з'єднує соковитість картопляної м'якоті з хрусткою скоринкою. Як зазначає Shuba.life, австралійці рекомендують вживати його з великим шматком яловичини. До них варто прислухатись. Гарний шматок яловичини ще нікому не завадив.

Картопля по-австралійськи Crash Hot Potatoes

Інгредієнти (на 6 порцій):

картопля — 12;

оливкова олія;

розмарин свіжий;

сир пармезан тертий – 40 г;

сіль перець

Для приготування картоплі австралійською спочатку варимо очищені бульби в підсоленій воді хвилин 20 — тобто, до м'якості.

Після цього переходимо до духовки. Розігріваємо її до 200 градусів. Змащуємо лист оливковою олією. Викладаємо зварену картоплю на лист, залишаючи досить вільного місця. За допомогою кулінарного інструменту злегка притискаємо кожну картоплину, щоб вона стала більш плоскою. Верхівку кожної бульби рясно збризкуємо оливковою олією. Солимо, перчимо, посипаємо подрібненим розмарином. Зверху покриваємо все тертим пармезаном (або іншим твердим сиром).

Ставимо в духовку і випікаємо від 20 до 25 хвилин до золотистого кольору. На виході — справжнісінька картопля по-австралійському!