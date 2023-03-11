Дерун по-венгерски: как приготовить еще один вариант популярного блюда

Пляцки по-венгерски — это деруны, в которые завернут гуляш

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Деруны по-венгерски как отдельное блюдо не рассматриваются. Они идут только в комплексе с гуляшом — настоящим королем венгерской кухни. А поскольку приготовление гуляша — процесс небыстрый, его можно и нужно сделать заранее. Ну, а сами пляцки, то есть деруны, делать в тот день, когда вам действительно захочется отведать это кушанье, которое мы готовим по рецепту picantecooking.com.

Деруны по-венгерски: пляцки с гуляшом

Ингредиенты:

картофель — 1.5 кг;

чеснок — 4 зубчика;

свинина — 1 кг;

мука — 5 ст. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

паприка молотая — 1 ст. л.;

шампиньоны — 250 г;

лук репчатый — 2;

помидоры — 2;

масло растительное;

сахар — 1 ч. л.;

яйцо — 1;

сладкий перец — 2;

зелень;

соль, перец

Деруны по-венгерски начинаем с гуляша. Режем на порционные куски свинину, добавляем немного муки и перемешиваем. Обжариваем на срежднем огне, солим и перчим, доводим до золотистости, откладываем в сторону. На той же сковороде обжариваем лук и сладский перец, нарезанные кубиками. Добавляем нарезанные четвертинками шампиньоны. Когда они обжарятся, присоединяем нарезанные кубиком помидоры. Тушим минут 5. Возвращаем в сковороду мясо, добавляем измельченный чеснок, накрываем крышкой и тушим час. После этого добавляем томатную пасту и паприку, выдерживаем 10 минут, посыпаем зеленью… Все — гуляш готов!

Теперь делаем деруны. Натираем картофель на терке, даем стечь жидкости. Перемешиваем картофель, измельченный лук, яйцо, 4 столовые ложки муки, соль и перец. Обжариваем большие деруны на сковороде в растительном масле с двух сторон.

Вот и все. Теперь в деруны заворачиваем часть гуляша — и вот вам пляцки по-венгерски!