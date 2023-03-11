Дерун по-венгерски: как приготовить еще один вариант популярного блюда
Пляцки по-венгерски — это деруны, в которые завернут гуляш
Деруны по-венгерски как отдельное блюдо не рассматриваются. Они идут только в комплексе с гуляшом — настоящим королем венгерской кухни. А поскольку приготовление гуляша — процесс небыстрый, его можно и нужно сделать заранее. Ну, а сами пляцки, то есть деруны, делать в тот день, когда вам действительно захочется отведать это кушанье, которое мы готовим по рецепту picantecooking.com.
Деруны по-венгерски: пляцки с гуляшом
Ингредиенты:
- картофель — 1.5 кг;
- чеснок — 4 зубчика;
- свинина — 1 кг;
- мука — 5 ст. л.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- паприка молотая — 1 ст. л.;
- шампиньоны — 250 г;
- лук репчатый — 2;
- помидоры — 2;
- масло растительное;
- сахар — 1 ч. л.;
- яйцо — 1;
- сладкий перец — 2;
- зелень;
- соль, перец
Деруны по-венгерски начинаем с гуляша. Режем на порционные куски свинину, добавляем немного муки и перемешиваем. Обжариваем на срежднем огне, солим и перчим, доводим до золотистости, откладываем в сторону. На той же сковороде обжариваем лук и сладский перец, нарезанные кубиками. Добавляем нарезанные четвертинками шампиньоны. Когда они обжарятся, присоединяем нарезанные кубиком помидоры. Тушим минут 5. Возвращаем в сковороду мясо, добавляем измельченный чеснок, накрываем крышкой и тушим час. После этого добавляем томатную пасту и паприку, выдерживаем 10 минут, посыпаем зеленью… Все — гуляш готов!
Теперь делаем деруны. Натираем картофель на терке, даем стечь жидкости. Перемешиваем картофель, измельченный лук, яйцо, 4 столовые ложки муки, соль и перец. Обжариваем большие деруны на сковороде в растительном масле с двух сторон.
Вот и все. Теперь в деруны заворачиваем часть гуляша — и вот вам пляцки по-венгерски!