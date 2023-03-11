Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Дерун по-венгерски: как приготовить еще один вариант популярного блюда

дерун, гуляш, картофельные оладьи, кулинария
Это - только часть деруна по-венгерски

Пляцки по-венгерски — это деруны, в которые завернут гуляш

Related video

Деруны по-венгерски как отдельное блюдо не рассматриваются. Они идут только в комплексе с гуляшом — настоящим королем венгерской кухни. А поскольку приготовление гуляша — процесс небыстрый, его можно и нужно сделать заранее. Ну, а сами пляцки, то есть деруны, делать в тот день, когда вам действительно захочется отведать это кушанье, которое мы готовим по рецепту picantecooking.com.

Деруны по-венгерски: пляцки с гуляшом

Ингредиенты:

  • картофель — 1.5 кг;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • свинина — 1 кг;
  • мука — 5 ст. л.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • паприка молотая — 1 ст. л.;
  • шампиньоны — 250 г;
  • лук репчатый — 2;
  • помидоры — 2;
  • масло растительное;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1;
  • сладкий перец — 2;
  • зелень;
  • соль, перец

Деруны по-венгерски начинаем с гуляша. Режем на порционные куски свинину, добавляем немного муки и перемешиваем. Обжариваем на срежднем огне, солим и перчим, доводим до золотистости, откладываем в сторону. На той же сковороде обжариваем лук и сладский перец, нарезанные кубиками. Добавляем нарезанные четвертинками шампиньоны. Когда они обжарятся, присоединяем нарезанные кубиком помидоры. Тушим минут 5. Возвращаем в сковороду мясо, добавляем измельченный чеснок, накрываем крышкой и тушим час. После этого добавляем томатную пасту и паприку, выдерживаем 10 минут, посыпаем зеленью… Все — гуляш готов!

Теперь делаем деруны. Натираем картофель на терке, даем стечь жидкости. Перемешиваем картофель, измельченный лук, яйцо, 4 столовые ложки муки, соль и перец. Обжариваем большие деруны на сковороде в растительном масле с двух сторон.

Вот и все. Теперь в деруны заворачиваем часть гуляша — и вот вам пляцки по-венгерски!