Дерун по-угорськи: як приготувати ще один варіант популярної страви

Пляцьки по-угорськи — це деруни, в які загорнуть гуляш

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Деруни по-угорськи як окрема страва не розглядаються. Вони йдуть лише у комплексі із гуляшем — справжнім королем угорської кухні. А оскільки приготування гуляшу – процес нешвидкий, його можна і потрібно зробити заздалегідь. Ну, а самі пляцки, тобто деруни, робити в той день, коли вам дійсно захочеться скуштувати цю страву, яку ми готуємо за рецептом picantecooking.com.

Деруни по-угорськи: пляцки з гуляшем

Інгредієнти:

картопля — 1.5 кг;

часник — 4 зубчики;

свинина — 1 кг;

борошно — 5 ст. л.;

томатна паста — 2 ст. л.;

паприка мелена — 1 ст. л.;

печериці — 250 г;

цибуля ріпчаста — 2;

помідори — 2;

олiя;

цукор — 1 ч. л.;

яйце — 1;

солодкий перець — 2;

зелень;

сіль, перець

Деруни по-угорськи починаємо з гуляшу. Ріжемо на порційні шматки свинину, додаємо трохи борошна та перемішуємо. Обсмажуємо на зрідженому вогні, солимо і перчимо, доводимо до золотистості, відкладаємо убік. На тій же сковороді обсмажуємо цибулю та солодкий перець, нарізані кубиками. Додаємо нарізані четвертинками печериці. Коли вони обсмажаться, приєднуємо помідори, нарізані кубиком. Тушкуємо хвилин 5. Повертаємо в сковороду м'ясо, додаємо подрібнений часник, накриваємо кришкою і тушкуємо годину. Після цього додаємо томатну пасту та паприку, витримуємо 10 хвилин, посипаємо зеленню… Все – гуляш готовий!

Тепер робимо деруни. Натираємо картоплю на тертці, даємо стекти рідини. Перемішуємо картоплю, подрібнену цибулю, яйце, 4 столові ложки борошна, сіль та перець. Обсмажуємо великі деруни на сковороді в олії з двох сторін.

От і все. Тепер у деруни загортаємо частину гуляшу — і ось вам пляцки по-угорськи!